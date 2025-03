Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de quatre cents malades de mpox évadés

Faisant récemment le point de la situation humanitaire et sanitaire dans le pays, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger-Samuel Kamba, a fait savoir que selon les informations transmises par la division provinciale de la santé du Sud-Kivu, 462 cas d'évasion ont été rapportés parmi les malades souffrant de la variole du singe ou mpox, dont108 cas confirmés et 254 suspects.

Les malades évadés étaient internés dans les centres de traitement de mpox des zones de santé de Kalehe, Miti-Murhesa, Nyangezi, Nyatende, Minova et Ruzizi, dans la province du Sud-Kivu sous contrôle du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Cette évasion aggrave la situation de l'épidémie de mpox dans la province, parce que ces malades vivent dans la communauté avec le risque de faciliter la propagation de la maladie. Ils ont été contraints de fuir pour être à l'abri de la barbarie suite à la prise de Bukavu par les rebelles du M23.

Toujours dans le cadre de la riposte contre le mpox, le ministre de la Santé a fait savoir qu'un contrat de partenariat public-privé a été signé à Kinshsasa entre l'Institut national de santé publique et le laboratoire Roche, soutenu par l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo.

En ce qui concerne les données épidémiologiques de la semaine 8 et le cumul des semaines 1 à 8 de cette année, 1 918 cas suspects ont été recensés, pour un total de 81 497 cas, avec 44 décès suspects, pour un total cumulé de 1 593 (taux de létalité de 2,29 % et 1,95 %). Par ailleurs, 202 cas ont été confirmés, portant le cumul à 15 460, et 247 857 personnes ont reçu la première dose du vaccin.

Concernant la situation actuelle dans le district sanitaire de Kinshasa, les chiffres se présentent de la manière suivante : à Kinkole, 41 cas actifs, tous confirmés dont 2 critiques, 12 sévères, 22 modérés et 5 légers ; à Kokolo, 6 cas actifs, dont 2 confirmés et 4 suspects font 3 modérés et 3 sévères ; à Masina, 66 cas actifs, dont 40 confirmés, répartis comme suit : 33 légers, 21 modérés, 7 sévères et 5 critiques.

Le site de Vijana, dans la commune de Lingala, a aussi enregistré des cas. Il s'agit de 28 cas actifs, dont 18 confirmés et 10 suspects parmi lesquels 20 légers, 6 modérés et 2 sévères ; à la Clinique kinoise, 21 cas actifs, dont 20 confirmés et 1 suspect dont 6 légers, 2 modérés, 11 sévères et 2 critiques. Le taux d'occupation des structures de santé est de 71 %, soit 162 sur 227. Il a été signalé aussi le décès d'une personne 72 heures après la vaccination, suite à une anémie non signalée dans la zone de santé de Bumbu.

Rougeole

En ce qui concerne l'évolution de la situation épidémiologique de la rougeole pour la semaine 7 de 2025, le pays a rapporté 810 cas suspects et 14 décès (taux de létalité de 1,7 %), avec un cumul total de 8 145 cas et 104 décès (taux de létalité de 1,28 %) depuis la semaine 1 jusqu'à la semaine 7 ; 24 des 26 provinces ont signalé des cas. Les provinces du Maniema, du Nord-Kivu, du Tanganyika et de Tshuapa ont rapporté 583 cas, soit 70,3 % du total, avec une létalité de 2 %. La létalité la plus élevée observée lors de la semaine 7 a été notée dans la province de la Mongala, atteignant 12,5 %.