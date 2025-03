Sud-Soudan: De nouveaux combats éclatent à Nasir entre l'armée et une milice locale

Des combats ont éclaté dans la ville de Nasir, au nord-est du pays ce lundi 3 mars entre l'armée sud-soudanaise et des combattants de la White Army, une milice communautaire proche du vice-président et opposant Riek Machar. Et ce, malgré les efforts de ce dernier pour tenter de faire retomber la tension pendant le weekend.

Des affrontements avaient déjà éclaté à Nasir mi-février et l'armée sud-soudanaise a envoyé des renforts depuis Malakal afin d'opérer une rotation du personnel militaire stationné à Nasir, englué dans des relations conflictuelles avec la population locale. Ce déploiement est perçu comme une menace.

Samedi 1er mars, le vice-président Riek Machar a annoncé la formation de deux comités composés de chefs traditionnels issus des comtés de Ulang et de Nasir. Leur rôle est d'accompagner jusqu'à Nasir les barges de l'armée sud-soudanaise envoyées depuis Malakal sur la rivière Sobat. Et d'empêcher toute attaque de la part des jeunes de la White Army, une milice locale.

Un calme précaire régnait donc dimanche à Nasir, jusqu'à ce qu'un jeune de la White Army soit tué en fin d'après-midi par l'armée sud-soudanaise, selon Ter Manyang Gatwech, de l'organisation de la société civile Center for peace and advocacy (CPA). De lourds combats ont ensuite éclaté vers 4 heures du matin ce lundi et des frappes aériennes ont été rapportées.

Une réunion de la présidence s'est tenue à Juba

Face à cette nouvelle flambée de violence dans le Haut-Nil, une réunion de la présidence s'est tenue à Juba ce lundi. Selon le militant de la société civile Edmund Yakani, qui a assisté à la rencontre, le président Salva Kiir, le vice-président Riek Machar et les quatre autres vice-présidents ont réaffirmé que les forces déployées à Nasir n'avaient pas pour but de désarmer la White Army. Ils demandent, sur la page Facebook de la présidence, « aux locaux de permettre le passage sécurisé des forces armées jusqu'à ce qu'elles atteignent leur caserne à Nasir. »