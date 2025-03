En direction de leur première participation aux 12e Jeux Mondiaux d'hiver de Special Olympics (du 5 au 16 mars à Turin en Italie) consacrés aux personnes vivants avec une déficience intellectuelle, la délégation du Sénégal a reçu hier, lundi 3 mars, le drapeau national des mains de Madame Khary Diène Gaye.

Une occasion pour la ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports d'exprimer sa fierté pour féliciter la structure dirigeante du Sénégal et exprimer la fierté de hautes autorités de l'Etat.

Le Sénégal va honorer sa première participation aux Jeux Mondiaux d'hiver de Special Olympics consacrés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ce sera du 5 au 16 mars à Turin (Italie). Avant de rallier la ville italienne, la délégation sénégalaise a reçu hier, lundi 3 mars des mains du ministre de la Jeunesse, des sports et de la Culture, le drapeau national. Une occasion pour Khary Diéne Gaye de galvaniser la délégation composée d'officiels et d'athlètes.

Elle a aussi fait la promesse de l'appui de l'Etat destiné à accompagner les huit athlètes sénégalais qui représenteront le Sénégal à ces joutes mondiales. « Vous êtes des Lions, des Lionceaux et des Lioncelles. Vous savez ce que cela veut dire. Je tenais à vous dire que le Président de la République et le Premier ministre m'ont chargé de vous dire qu'ils sont très fiers de vous. Ils vous encouragent et ils croient en vous. Et ils sont convaincus que vous reviendrez avec des médailles », a t- elle déclaré.

La participation du Sénégal aux Jeux Mondiaux d'Hiver Special Olympics Turin 2025 avec des athlètes en situation de handicap mental ou cognitif, marque un tournant important dans le développement du sport inclusif en Afrique francophone. Dans cet élan la ministre des sports en a profité pour féliciter le travail accompli par Special Olympics Sénégal et ses efforts fournis pour cette catégorie de sportifs.

" Nous avons tous pu constater, tout au long de ces années, tous les efforts concentrés à l'endroit de cette frange, de cette chaîne sénégalaise. Avec vos collaborateurs, évidemment parce que vous travaillez avec une équipe, vous avez su prendre en charge cette partie de cette jeunesse sénégalaise, leur redonner espoir, redonner espoir aussi à leurs parents et leur permettre aussi de vivre pleinement leur enfance, leur jeunesse », souligne-t-elle avant d'ajouter :« C'est quand même important et ce n'est pas négligeable. P

arce que si cela n'était pas fait, peut-être que nos pouvoirs publics, nos autorités publiques, actuellement en charge de conduire les destinées de cette nation, serons peut-être confrontés à des difficultés ou bien nous aurons encore une surcharge de travail à faire. Mais dès l'instant qu'il y a des volontaires, des bénévoles comme vous le faites avec votre équipe, on ne peut que s'en réjouir et vous féliciter aussi et vous encourager ».