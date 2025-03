Guinée: Un festin empoisonné pour les faibles âmes

opinion

« La Guinée est un gâteau », disait un procureur du côté du TPI de Kaloum. Une déclaration qui, à l'époque, aurait pu être perçue comme une simple métaphore, sauf que l'histoire récente lui donne tristement raison. Aujourd'hui, il faut être un Aliou Bah pour refuser de s'asseoir à la table et découper sa part du gâteau.

Le spectacle est désolant. Toutes les sensibilités sociales et politiques ( artistes, politiques, religieux, fonctionnaires, sportifs mendiants etc), jadis vent debout contre la junte, semblent avoir troqué leur indignation contre des couverts en argent et d'autres biens mal acquis.

On ne parle plus de lutte pour la démocratie, mais de positionnement stratégique. On ne débat plus de principes, mais de parts de marché sur le grand bazar républicain. Chaque jour, des voix qui dénonçaient hier deviennent, comme par enchantement, des ambassadeurs du « réalisme politique », cet euphémisme élégant pour justifier l'opportunisme le plus décomplexé.

Ne nous y trompons pas : ce n'est pas un élan patriotique qui pousse tant d'anciens contestataires à frapper à la porte du CNRD. Ce n'est pas non plus une volonté sincère de contribuer à la refondation du pays. Non, c'est une course effrénée au partage du butin de la République, une ruée vers l'or de la République, où chacun veut garantir sa part avant que la table ne soit renversée.

Mais alors, que reste-t-il des idéaux de justice, de liberté, démocratie et de gouvernance vertueuse ? Visiblement, pas grand-chose. Pourtant, certains rares, mais tenaces persistent à croire que la Guinée ne devrait pas être un gâteau à partager, mais un projet à bâtir. Un combat solitaire, à contre-courant, face à une majorité rassasiée d'indignité.

Finalement, la véritable question est simple : voulons-nous encore d'un pays ou sommes-nous définitivement devenus une pâtisserie en libre-service ? Pauvre Guinée, triste je te pleure.