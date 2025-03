Togo: Les Trébuchés et Afuma fusionnent innovation et héritage togolais

La compagnie française Les Trébuchés, organisation culturelle dédiée aux arts de la scène, est en tournée à Lomé pour une représentation unique le 5 mars.

Cette troupe, connue pour son approche innovante du spectacle vivant, propose au public togolais « Bestioles », une performance où les objets prennent vie sous forme de sculptures mouvantes. L'événement se tiendra au Brin de Chocolat à Kodjoviakopé (Lomé).

Les Trébuchés réunissent une diversité d'artistes - danseurs, performeurs, comédiens de théâtre de rue, marionnettistes et plasticiens - qui explorent le mouvement et l'interaction entre les formes, les sons et l'espace. Leur démarche artistique repose sur l'éducation populaire et l'accès à la culture pour tous, proposant des expériences immersives où le public est invité à redécouvrir son environnement à travers un prisme artistique inédit.

En parallèle de leurs spectacles, la compagnie est reconnue pour ses performances dans les musées, où elle anime des oeuvres d'art en les interprétant, bruitant et recréant des ambiances sonores inspirées de chefs-d'oeuvre.

Une Rencontre Inédite entre Innovation et Tradition

Pour cette représentation exceptionnelle, Les Trébuchés partageront la scène avec Afuma, un groupe togolais d'échassiers connu pour sa manière unique de fusionner pratiques traditionnelles et esthétiques contemporaines. Cette collaboration promet un spectacle envoûtant où la magie des objets animés rencontrera l'énergie spectaculaire des échassiers.

Ce spectacle s'inscrit dans une volonté de soutenir les artistes émergents, d'encourager la créativité et de favoriser des échanges culturels enrichissants entre les disciplines et les générations. Une soirée unique où innovation et tradition se rejoignent pour émerveiller le public togolais.