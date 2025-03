Burkina Faso: Asthme - Une maladie chronique aux multiples facettes

L'asthme est une maladie chronique, caractérisée par une inflammation des bronches, qui se manifeste par des symptômes respiratoires (essoufflement, sifflement, toux, oppression thoracique) regroupés sous le nom de crise d'asthme. Entre deux crises, la respiration est généralement normale. L'asthme est une maladie fréquente dont les causes sont multiples.

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui touche des millions de personnes à travers le monde, sans distinction d'âge. Sandrine Damoué, pneumologue au service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire Bogodogo (CHU-B), explique que cette pathologie se manifeste par des crises d'essoufflement, une toux persistante, une respiration sifflante et parfois une gêne respiratoire permanente.

« L'asthme est une affection qui résulte de l'inflammation et de la contracture des muscles entourant les voies respiratoires, ce qui rend la respiration plus difficile », souligne-t-elle. Cette inflammation peut être déclenchée par différents facteurs, notamment des allergènes tels que le pollen, les acariens ou les moisissures. La pollution de l'air, la fumée de tabac et même certains produits comme les insecticides ou l'encens, couramment utilisé sous le nom de « woussoulan », sont aussi des éléments aggravants.

Selon le Dr Damoué, les infections respiratoires peuvent également jouer un rôle déterminant dans l'apparition et l'intensité des symptômes de l'asthme. « L'exposition répétée à ces facteurs peut aggraver la maladie, surtout lorsqu'il n'y a pas de suivi médical régulier », précise-t-elle. La sensation d'oppression thoracique qui accompagne souvent l'asthme peut être modérée chez certains patients, tandis que d'autres souffrent de crises sévères nécessitant une prise en charge d'urgence.

Une prise en charge possible mais parfois coûteuse

Même si l'asthme est une maladie chronique, le Dr Damoué rappelle qu'une prise en charge adaptée permet aux patients de mener une vie quasi normale.

« L'utilisation des aérosols peut aider en cas de crise, mais il est indispensable de consulter un médecin si les symptômes persistent », recommande-t-elle. Le traitement repose principalement sur des bronchodilatateurs qui facilitent la respiration en élargissant les voies aériennes.

Cependant, malgré la disponibilité des traitements, leur coût représente un obstacle pour certains patients. « La prise en charge de l'asthme est accessible, mais elle reste parfois onéreuse. Le prix des médicaments n'est pas toujours à la portée de tous », déplore la spécialiste.

Le lien entre l'asthme et la pollution de l'air est bien établi. « Une exposition prolongée aux particules fines, notamment près des axes routiers, peut aggraver les symptômes, surtout chez les enfants », indique Dr Damoué. De même, les variations climatiques influencent la fréquence et l'intensité des crises d'asthme, rendant la gestion de la maladie plus complexe pour certains patients.

Face à ces défis, il est essentiel d'adopter des mesures de prévention. « Il est important d'identifier et d'éviter les facteurs déclenchants, de maintenir un environnement propre et aéré et de respecter son traitement même en dehors des crises », conseille la pneumologue. Par ailleurs, l'arrêt du tabac, une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée sont autant de bonnes pratiques à adopter pour mieux contrôler la maladie.

Enfin, elle insiste sur l'importance d'un suivi médical rigoureux. « Si les symptômes s'aggravent, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé. Un asthme mal contrôlé peut avoir des conséquences graves sur la qualité de vie », prévient-elle.

Bien que l'asthme soit une maladie chronique, il est possible de vivre avec en prenant les précautions nécessaires et en suivant un traitement adapté. Un suivi médical régulier et une bonne gestion des facteurs de risque restent les meilleurs moyens de limiter l'impact de cette maladie sur le quotidien des patients.