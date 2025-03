Afrique: FESPACO 2025 - Le chef de la délégation de l'UE félicite le Burkina Faso

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu en audience ce 3 mars, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi.

Lors des échanges, les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne et abordé des questions en lien avec la géopolitique internationale, les aspects relatifs au visa pour les ressortissants civils de l'UE, ainsi que les priorités du Burkina Faso en 2025. Sur le dernier point, le ministre chargé des Affaires étrangères a indiqué que l'année en cours est celle de la consolidation des acquis engrangés par le Burkina Faso, en matière de sécurisation du territoire, de réponse à la crise humanitaire, et de renforcement de la résilience des populations à travers des initiatives qui leur offrent des perspectives durables.

A titre d'exemple, il citera l'offensive agro-pastorale qui va se poursuivre encore cette année, en prenant en compte les zones reconquises qui ont un potentiel agricole, et cela dans la dynamique de la politique de sécurité alimentaire lancée par les plus hautes autorités. Abordant la récente actualité en lien avec le cinéma, le chef de la délégation de l'UE a félicité le Burkina Faso et son cinéaste Dani Kouyaté pour la réussite de la 29e édition du FESPACO.

Karamoko Jean Marie Traoré a saisi l'occasion pour traduire sa gratitude à l'UE pour le soutien apporté au Burkina Faso dans le cadre de l'organisation de la biennale du cinéma africain.