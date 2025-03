Le journal colombien 'La Silla Vacia' une plateforme d'information indépendante qui se concentre sur les enquêtes journalistiques approfondies et l'analyse des questions politiques et sociales, a déclaré que les mercenaires colombiens payés par les Émirats arabes unis pour combattre aux côtés de la milice terroriste. . Forces de soutien rapide -FSR dans la guerre au Soudan reçoivent un salaire mensuel compris entre 2 500 et 3 000 dollars américains par personne, ce qui est une somme importante par rapport à ce qu'ils pourraient gagner en Colombie après leur retraite.

En outre, ils signent des contrats de six mois et se voient promettre une prime supplémentaire d'environ 10 000 dollars à la fin du contrat, à condition qu'ils survivent et terminent la mission au Soudan. Les offres financières sont très tentantes, surtout pour les personnes en difficulté financière, mais elles comportent de grands risques. Les mercenaires sont confrontés à des conditions difficiles, telles que des attaques d'avions de guerre et de drones, et le journal rapporte que de lourdes pertes humaines ont été enregistrées parmi les mercenaires en octobre 2024, en plus de blessures graves.

Le journal souligne dans l'article intitulé « Loups du Désert » comment travaillent les mercenaires colombiens au Soudan » le rôle central joué par les Émirats arabes unis dans la fourniture de mercenaires colombiens à la milice des Forces de soutien rapide au Soudan par l'intermédiaire de la société émiratie «Global Security Services Group- GSSG » basée à Dubaï. Cette société travaille en partenariat avec une société colombienne appelée « A4SI » pour recruter des combattants colombiens à la retraite pour combattre aux côtés de la « milice des Forces de Soutien Rapide » dans la guerre civile soudanaise. Cette opération est dirigée depuis Dubaï par le colonel colombien à la retraite Alvaro Quijano, qui y est basé.

Selon l'article, les Émirats arabes unis sont devenus un centre logistique, organisationnel et financier majeur pour les opérations de ces mercenaires.

Après que la présence de mercenaires colombiens au Soudan a été révélée, les itinéraires de voyage des mercenaires vers le Soudan ont changé. Ils sont envoyés dans plusieurs pays après avoir été amenés aux Émirats avant d'être rassemblés au Soudan pour éviter d'attirer l'attention.

Le journal rapporte dans l'article que « le processus de recrutement de ces soldats retraités se déroule de manière organisée et délibérée grâce à la coopération entre les deux entreprises susmentionnées. Le processus commence en Colombie, où « A4SI » cible les soldats retraités de l'armée colombienne, qui sont souvent des personnes ayant une grande expérience militaire mais qui souffrent de conditions économiques difficiles après avoir quitté le service. Ils sont contactés via des réseaux informels ou des intermédiaires locaux, et se voient proposer du travail comme une opportunité d'améliorer leur situation financière. Ensuite, une clause de confidentialité est signée avec le Global Security Services Group, une entreprise émiratie agréée par l'État. Cependant, le contrat signé consiste à fournir des services de sécurité dans les infrastructures pétrolières des Émirats arabes unis au Moyen-Orient ou en Afrique.

Après la signature, ils sont transférés à Dubaï, où « GSSG » prend en charge la coordination finale de l'opération, y compris leur formation et leur équipement pour le combat. De là, ils sont envoyés au Soudan par des itinéraires variables pour éviter la surveillance internationale, comme le passage par Erbil en Irak, ou Benghazi dans le nord de la Libye, ou par un itinéraire qui comprend un passage par Madrid, puis un départ pour l'Éthiopie d'où ils passent par un port important en Somalie appelé Bosasso. Ils s'envolent ensuite pour N'Djamena, capitale du Tchad, où ils sont accueillis par les milices des Forces de soutien rapide, puis rassemblés dans la ville de Nyala, dans la région du Darfour, avant d'être répartis sur les fronts de bataille.

Les opérations sur le terrain sont supervisées par deux officiers colombiens à la retraite, afin de garantir la discipline militaire et l'exécution précise des tâches. Il s'agit du premier commandant du bataillon : Ivan Dario Castillo Rodriguez, et du second, John Jairo Mondol Duque, et ce dernier, selon le témoignage des soldats de retour, dirige personnellement les opérations à El Fasher.

Cette opération révèle un réseau complexe qui combine l'expertise militaire colombienne avec le soutien logistique et financier émirati, ciblant une catégorie spécifique de soldats tentés par la revenue financière malgré les risques énormes.

Un soldat revenu en Colombie après avoir combattu au Darfour a rapporté que des mercenaires russes de Wagner, un groupe de mercenaires combattent également avec la milice FSR au Darfour.