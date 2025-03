Soudan: Chef de la délégation de négociation de Djeddah - Nous avons mis en oeuvre les termes de l'accord et forcé les milices à quitter les installations et les biens civils

Port Soudan — Le Lit-Gen. (maritime) Mahjoub Bushra, chef de la délégation de négociation avec la milices rebelle d'Al-Dagalo dans l'accord de Djeddah, a confirmé que la situation des forces armées soudanaises est désormais différente et que leurs capacités ont doublé par rapport à ce qu'elles étaient à la mi-avril 2023. Il a déclaré que nous, dans les forces armées, avons mis en oeuvre les dispositions de l'accord de Djeddah avec force et autorité en vainquant les milices et en les expulsant successivement de la plus part des zones qu'elles ont profanées lorsqu'elles y sont entrées.

C'était déclaré lors de son discours lors de la 'Soirée de Presse' organisée par le 'Centre Gulnar pour les Services de Presse et des Médias' au Grand Hôtel Elsahil à Port Soudan lundi soir.

Il a également confirmé que les préparatifs de guerre des milices ont commencé deux ans et demi plus tôt avant Avril 2023, avec plusieurs tentatives de contrôle des forces navales et de la côte en général. Ils ont également pensé à contourner l'ordre en créant des forces de garde-côtes, et le jour de la remise des diplômes de cette promotion de miliciens, ils ont été surpris par la présence d'un grand nombre de garde-côtes affiliés aux forces armées.

D'autre part, Son Excellence a souligné la faiblesse de la structure organisationnelle du Forum de Djeddah, liée à la présence de facilitateurs, qui, en cette qualité, ont moins d'influence et de pouvoir pour faire pression sur l'autre partie, il aurait été préférable qu'ils soient des médiateurs, car ils auraient le pouvoir de faire pression sur l'autre partie et de l'obliger à mettre en oeuvre les conditions.

Quant aux deux premières plateformes de Genève, elles ont tenté de contourner la plateforme de Djeddah, car elles étaient convaincues que les chefs des milices étaient incapables de retirer leurs soldats des installations publiques et des maisons des citoyens. Elles ont tenté de contourner l'accord de Djeddah, mais nous étions le principal organisme de surveillance et leurs tentatives répétées de saper le Soudan et de détruire ses capacités ont échoué.