Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite

Le Caire — Le ministre des Affaires étrangères, Ali Youssef a rencontré lundi M. Walid bin Abdul Karim Al-Khuraiji, vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, en marge de sa participation à la réunion du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes au Caire.

La réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et sur les moyens de les soutenir et de les développer.

Le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères a exprimé le ferme désir de son pays de voir la paix et la stabilité revenir au Soudan dans un avenir proche afin qu'il puisse retrouver sa position naturelle et son rôle central et pionnier en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région qui l'entoure.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a remercié le Royaume d'Arabie saoudite pour ses positions fortes en faveur de l'unité, de la stabilité et de la souveraineté du Soudan et du gouvernement légitime en place dans le pays, et son rejet des efforts visant à former un gouvernement parallèle qui mettrait en danger son unité et sa stabilité.

Le ministre a également discuté de l'évolution de la situation au Soudan et des progrès des forces armées soudanaises sur tous les fronts, alors qu'elles trouvent le soutien et l'appui de tous les segments du peuple soudanais qui se sont ralliés à elles alors qu'elles remplissent leur rôle constitutionnel dans la défense du Soudan et l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans toutes ses régions..