Soudan: Le ministre des Mines inaugure le Pavillon du pays à l'Exposition et à la Conférence minières internationales au Canada

Toronto — Avec la participation de plus de (25) mille hommes d'affaires, scientifiques, investisseurs et personnes intéressées par le domaine minier dans le monde et plus de (60) ministres de divers pays, la Conférence et Exposition Minière Internationale connue sous le nom de (PDAC) a ouvert ses activités dans la capitale économique du Canada, Toronto, et le Soudan a participé avec une délégation dirigée par le ministre des Minéraux, M. Mohamed Bashir Abdallah.

La cérémonie d'ouverture du Pavillon du Soudan à l'Exposition PDAC a été suivie par le Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan au Canada, Dr Bakhit Dahiya, et un certain nombre de membres de la mission diplomatique de l'ambassade, en plus du Directeur Général de la Compagnie Minière Ariab, l'Ing. Nasr El-Din El-Hussein, des hommes d'affaires canadiens et soudanais, des entreprises et des responsables de l'exposition (PDAC), ainsi qu'un certain nombre de ministres de pays amis et frères.

M. Bashir a annoncé les victoires des forces armées et conjointes et de toutes les forces d'appui pour mettre fin à la rébellion de la milices FSR dans le pays.

Le ministre a déclaré que les victoires sont parmi les raisons les plus importantes du succès qui ont encouragé le Soudan à participer à ce forum mondial pour afficher, présenter et expliquer le potentiel minéral du Soudan et offrir des opportunités d'investissement.

Il a expliqué que le peuple soudanais a sacrifié ses biens les plus précieux pour que le Soudan reste uni.

Le ministre des Minéraux a souligné que le ministère présentera, lors de l'Exposition et de la Conférence minières, son discours officiel au forum mondial, expliquant le potentiel minéral, économique et de développement, et signera des accords avec un certain nombre d'entreprises.