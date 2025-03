Soudan: Ciblage du commandement de la 19e division d'infanterie à Méroé et du barrage de Méroé avec un certain nombre de drones

Méroé — La milice rebelle terroriste FSR a ciblé ce mardi matin le commandement de la 19e division d'infanterie à Méroé et le barrage de Méroé avec un certain nombre de drones, et les armes anti-aériennes les ont affrontés, causant certains dégâts.

Nous assurons à tous les citoyens de l'État du Nord et de la localité de Méroé que vos forces armées sont entièrement préparées et prêtes à faire face à toute urgence ou à tout objet étrange dans le ciel de la localité de Méroé et de l'État du Nord en général.