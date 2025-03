Soudan: La faune célèbre la Journée mondiale de la vie sauvage

Port Soudan — Dr Lubna Mohamed Abdullah, directrice du Centre de recherche sur la faune sauvage, a déclaré lundi que nous célébrons la Journée mondiale de la vie sauvage sous le slogan « Financer la conservation de la faune sauvage : investir dans les personnes et la planète », faisant référence que cette réunion d'aujourd'hui reflète notre engagement collectif à protéger la faune et à promouvoir sa durabilité, non seulement pour le bien de la biodiversité, mais aussi pour assurer un avenir environnemental et alimentaire durable pour les générations à venir.

Elle a ajouté que le centre célébrait la Journée mondiale de la vie sauvage, en coopération avec la plateforme 'Partager le Savoir' et la 'Fondation des Chercheurs Soudanais', elle a ajouté que la préservation de la faune sauvage n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais un effort collectif qui nécessite une coopération entre les gouvernements, les chercheurs, le secteur privé et les communautés locales.

De ce point de vue, nous soulignons l'importance de renforcer les partenariats et de soutenir les politiques et les investissements qui contribuent à la protection des écosystèmes et à la réalisation d'un équilibre entre le développement économique et la préservation des ressources naturelles.

À la lumière de la guerre et des violations que traverse notre pays, qui ont affecté les personnes et les biens, les animaux domestiques et sauvages et leur environnement n'ont pas été épargnés par ces répercussions catastrophiques. Les conflits armés entraînent la destruction des habitats naturels, l'augmentation du braconnage et la détérioration des ressources environnementales qui constituent la base de l'équilibre écologique de notre pays. L'impact de la guerre sur la faune au Soudan et la destruction des habitats naturels, le braconnage et le commerce illégal, la mort des animaux domestiques, le déclin des efforts et de la législation en matière de protection de l'environnement et la pollution de l'eau et des sols.