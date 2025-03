Soudan: L'ambassade du pays en Turquie critique le soutien continu des Émirats arabes unis aux milices terroristes

Istanbul — L'ambassadeur du Soudan en Turquie, Nader Youssef a déclaré que le soutien continu des Émirats arabes unis à la milice terroriste -FSR en lui fournissant du matériel militaire et des mercenaires étrangers est à l'origine de la poursuite de la guerre dans le pays, du meurtre et du déplacement de civils sans défense et du ciblage des infrastructures.

L'ambassadeur a souligné, lors de l'organisation d'une exposition documentaire par l'ambassade dans la capitale Ankara sur les violations de la milice terroriste, que les tentatives de la milice terroriste d'Al-Dagalo et de ses alliés de certains politiciens pour former un gouvernement parallèle dans les zones sous son contrôle à travers la conférence du Kenya ne sont rien d'autre qu'une tentative de dissimuler ses défaites subies aux mains des forces armées et des forces qui les soutiennent, notant que le but de la démarche est un gain politique et médiatique et qu'elle ne représente rien sur le terrain.

L'ambassadeur a souligné que les forces armées sont capables de vaincre tout agresseur cherchant à saper l'unité et le territoire du Soudan.

L'ambassadeur a ajouté : « Ce que fait la milice terroriste est une tentative flagrante et une quête désespérée pour obtenir une légitimité internationale qu'elle ne mérite pas. »

L'exposition s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ambassade du Soudan en Turquie pour sensibiliser la communauté internationale à l'ampleur du désastre humanitaire causé par la milice de soutien au terrorisme et pour mobiliser le soutien politique et médiatique afin de classer la milice comme une organisation terroriste et de garantir que les personnes impliquées soient traduites en justice internationale.

L'ambassade à Ankara a organisé une exposition photographique documentant les graves violations commises par la milice terroriste Al-Dagalo, en présence de personnalités diplomatiques et internationales de haut niveau. L'exposition a vu la participation d'un représentant des ministères turcs de la Défense et des Affaires étrangères, en plus de représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi que d'organisations de la société civile turque, d'organisations de défense des droits de l'homme et des femmes, et d'un certain nombre d'universités et d'hommes d'affaires turcs.