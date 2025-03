Ile Maurice: Arrestation du sergent Arnasala à l'aéroport et allégations de pressions

Le sergent Paramasiven Arnasala, ancien responsable de la Divisional Crime Intelligence Unit de la Northern Division, a été arrêté hier à son arrivée à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam par les officiers de la Financial Crimes Commission (FCC). Cette arrestation fait suite à des accusations graves selon lesquelles il aurait, aux côtés de quatre autres policiers, extorqué la somme de Rs 1,6 million à Iqbal Ramchurn, un maraîcher de Fond-du-Sac, lors d'une descente effectuée en juillet 2024.

Le sergent Arnasala, âgé de 43 ans, a retenu les services de Me Yash Bhadain pour sa défense. Après l'enquête à la FCC, il a été provisoirement inculpé de public official using office for gratification sous la section 22 de la FCC Act lors de sa comparution à la cour de Pamplemousses, hier. Comme la police s'est opposée à sa remise en liberté, il a été placé en détention et a passé la nuit en cellule. Il sera de nouveau attendu devant la cour de Pamplemousses le jeudi 6 mars pour une motion de remise en liberté.

L'affaire a pris une tournure encore plus complexe avec des allégations de pressions exercées sur Iqbal Ramchurn pour qu'il enlève sa plainte contre les policiers impliqués. Bien que ces informations aient circulé, l'avocat de la victime, Me Sanjeev Teeluckdharry, a formellement démenti toute tentative d'intimidation, affirmant que son client n'avait jamais été soumis à de telles propositions. Le cas, selon lui, demeure devant la FCC.

Pour rappel, l'enquête a été rouverte en février 2025 après de nouvelles révélations concernant l'implication de plusieurs membres de la force policière. Le sergent Arnasala, qui était en fuite après les premières arrestations, avait quitté l'île, le 5 février, pour se rendre en Inde afin de recevoir des soins médicaux. Un ordre d'arrest upon arrival avait été émis à son encontre, ce qui a permis son interpellation immédiate à son retour à Maurice, hier.

Outre Paramasiven Arnasala, d'autres policiers sont impliqués dans cette affaire, dont le sergent Avinash Mahadeo, 37 ans, et les constables Hutesh Seeboruth, 31 ans, Nilesh Sooklall, 35 ans, et Satiananda Annadurai Pillay Anamalay, 29 ans. Ces derniers avaient été arrêtés en février dans le cadre de l'enquête et font face à la même accusation provisoire de public official using office for gratification. Une perquisition avait été faite au domicile du sergent Arnasala à Arsenal, par les officiers de la FCC. Ils y sont retournés après sa comparution en cour pour compléter l'enquête, hier. Ils ont saisi des équipements de télécommunication et des documents.