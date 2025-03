Nigeria LNG fait face à une baisse de 80 % des livraisons de gaz en raison d'actes de vandalisme

TLDR

Nigeria LNG Ltd. est confrontée à une réduction de 80 % de ses approvisionnements en gaz, seules deux de ses six unités de traitement étant actuellement opérationnelles.

La réduction de la production de GNL est un coup dur pour l'économie nigériane, car les exportations de gaz naturel constituent une part importante des recettes étrangères du pays.

Cette perturbation intervient alors que la demande de GNL de l'Europe monte en flèche en raison d'une réduction des livraisons de gaz russe

Nigeria LNG Ltd. est confrontée à une réduction de 80 % de ses approvisionnements en gaz, seules deux de ses six unités de traitement étant actuellement opérationnelles. Des actes de vandalisme et de sabotage ont perturbé les gazoducs de l'usine, interrompant la production de gaz naturel liquéfié (GNL) et affectant les exportations.

La réduction de la production de GNL est un coup dur pour l'économie nigériane, car les exportations de gaz naturel constituent une part importante des recettes étrangères du pays. La pénurie d'approvisionnement devrait avoir un impact sur les recettes budgétaires du gouvernement et retarder les expéditions prévues. Certaines livraisons devraient être retardées de 10 jours le mois prochain.

Cette perturbation survient alors que la demande européenne de GNL monte en flèche en raison d'une réduction de l'approvisionnement en gaz russe. Cette situation a accru la pression sur Nigeria LNG, qui exporte une part importante de son gaz vers l'Europe. Nigeria LNG a réagi en déclarant un cas de force majeure et collabore avec les agences de sécurité gouvernementales pour améliorer la sécurité et la fiabilité des sites de production et de transmission en amont.

Points clés à retenir

La récente panne de Nigeria LNG met en évidence les problèmes de sécurité qui affectent les exportations de gaz du pays. L'approvisionnement en gaz ayant diminué de 80 % et l'Europe dépendant fortement des importations de GNL, toute nouvelle perturbation pourrait entraîner une hausse des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. La fréquence croissante des actes de sabotage et de vandalisme met en évidence les vulnérabilités de l'infrastructure énergétique du Nigeria.

Il est donc essentiel que le gouvernement et les acteurs de l'industrie investissent dans l'amélioration de la sécurité et de la maintenance afin d'éviter de nouveaux revers. Les contraintes d'approvisionnement soulignent également l'importance croissante des exportations africaines de GNL sur les marchés mondiaux de l'énergie, en particulier lorsque l'Europe cherche des alternatives au gaz russe.