Nigeria: Le fonds nigérian soutenu par les Nations unies vise à mobiliser 500 millions de dollars pour favoriser l'accès aux énergies renouvelables

TLDR

Le Nigeria, en collaboration avec les Nations unies, a fixé un objectif de 500 millions de dollars pour un fonds destiné à élargir l'accès aux énergies renouvelables.

L'initiative est soutenue par la Nigerian Sovereign Investment Authority et le programme des Nations unies "Énergie durable pour tous" (SEforALL).

Ce fonds fait partie du programme Mission 300, une initiative de la Banque mondiale et de la BAD qui vise à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes.

Le Nigeria, en collaboration avec les Nations unies, a fixé un objectif de 500 millions de dollars pour un fonds destiné à élargir l'accès aux énergies renouvelables, en particulier dans les zones rurales. Le fonds se concentrera sur les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux, en mettant l'accent sur la fourniture d'énergie aux communautés mal desservies.

L'initiative est soutenue par l'Autorité nigériane d'investissement souverain et le programme des Nations unies Énergie durable pour tous (SEforALL). Elle sera gérée par Africa50, une plateforme d'investissement dans les infrastructures créée par la Banque africaine de développement (BAD). Damilola Ogunbiyi, directrice générale de SEforALL, a souligné que le fonds sera disponible en monnaie locale, ce qui le rendra plus accessible aux promoteurs locaux et encouragera les investissements dans le secteur des énergies renouvelables au Nigeria.

Ce fonds fait partie du programme Mission 300, une initiative de la Banque mondiale et de la BAD qui vise à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. En outre, Africa50 lance une Facilité solaire africaine distincte de 200 millions de dollars pour soutenir des projets d'énergie renouvelable sur l'ensemble du continent. Actuellement, 86 millions de Nigérians n'ont pas accès à l'électricité, ce qui souligne l'urgence de solutions telles que les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques pour résoudre la crise énergétique du pays.

Points clés à retenir

La création de ce fonds de 500 millions de dollars marque une étape importante dans la lutte contre le déficit électrique de longue date du Nigeria, qui a freiné la croissance économique. Avec plus de 86 millions de personnes privées d'électricité, des initiatives telles que la Mission 300 et le fonds pour les énergies renouvelables sont essentielles pour fournir une énergie abordable et fiable. Les mini-réseaux et les systèmes solaires deviennent essentiels pour fournir de l'électricité aux zones rurales, où le réseau national est souvent inaccessible.

L'investissement, soutenu par les institutions financières internationales, souligne l'importance croissante des énergies renouvelables dans le développement de l'Afrique. Combler le déficit d'électricité au Nigeria nécessitera un financement à grande échelle et des réformes réglementaires, les énergies renouvelables étant appelées à jouer un rôle central dans la sécurité énergétique et le développement économique du continent.