Congo-Kinshasa: La société minière SACIM annonce sa fermeture

La Société Anhui Congo d'investissement minier du Kasaï Oriental, SACIM risque de fermer définitivement ses portes si rien n'est fait et dans l'urgence. specialisée dans la production et vente des diamants, cette société minière fait face à des mesures lui imposées par le ministère congolais des Mines. Conséquences, les travailleurs accusent plus d'une année d'arriérés des salaires.

Lancement ce lundi 3 mars 2025, de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, au nom du président de la République. C'est une vaste activité organisée par l'Inspection Générale des Finances IGF en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et nouvelle citoyenneté.

Le Gouvernement Congolais approuve le dossier concernant les modalités d'augmentation de la solde et des primes des militaires et policiers. Il s'agit aussi de l'amélioration de leur sécurité sociale et les conditions de leurs dépendants.

Le Gouvernement congolais assure poursuivre la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat, en cette période de la guerre d'agression. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba a donné ces assurances dans une dépêche .

La province du Maniema dispose désormais de son propre laboratoire des semences. Le programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient PADRIR avec l'appui de FIDA dote le service national des semences d'un bâtiment neuf pouvant servir de certification des semences de cette province et des provinces voisines.