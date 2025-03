La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a à travers un communiqué de presse, annoncé que sa Division de la gestion et du contentieux (Dgc), rattachée à la Direction des grandes entreprises (Dge) a obtenu la certification ISO 9001 : 2015 pour son système de management relatif à ses activités de gestion de la fiscalité et de prise en charge du contentieux des entreprises relevant de sa compétence. Cette distinction a été décernée le 25 février 2025 par Afnor Certification.

Cette certification, précise-t-on, témoigne de la volonté constante de la Dgid d'améliorer ses processus et ses services pour répondre aux attentes de ses usagers et partenaires. Elle vient couronner plusieurs mois d'efforts collectifs au sein de la Dgc où les agents se sont mobilisés pour identifier et corriger les dysfonctionnements tout en mettant en place un système de management de la qualité basé sur la transparence, la réactivité et la continuité du service public.

Cette réussite s'inscrit dans une ambition plus large portée par la Dgid: devenir une administration modèle au service des citoyens et clients. Selon le communiqué, elle fait suite à l'invite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lancé lors de la Conférence des administrateurs et managers publics du 20 janvier 2025. Il avait alors encouragé une généralisation du management de la qualité dans les structures publiques et parapubliques, visant une culture de la qualité et une certification systématique des procédures administratives, qu'elles soient simples ou complexes.

Le Directeur général des impôts et des domaines, garant de la bonne exécution de la politique qualité de la Dgid a adressé ses vives félicitations au comité qualité ainsi qu'à tous les acteurs pour leur rigueur et leur détermination ayant permis d'aboutir à ce succès. Il appelle à un engagement de tous pour la mise à l'échelle de cette bonne pratique au sein de tous les services de la Dgid.