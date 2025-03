La Gsma, l'association mondiale de l'industrie mobile, a annoncé aujourd'hui (3 mars 2025), de nouveaux partenariats stratégiques avec des organisations de premier plan dans les secteurs de l'automobile et de l'aviation.

Selon un communiqué de presse, grâce à ces partenariats, la Gsma travaillera pour l'industrie mobile afin de mieux comprendre les besoins de connectivité de ces secteurs et d'accompagner le développement de solutions de connectivité avancées qui améliorent la sécurité, l'efficacité et l'expérience des clients.

Les organisations partenaires de la Gsma dans le cadre de ces collaborations sont notamment la 5G Automotive Association (5GAA), Japan Automotive Software Platform and Architecture (Jaspar), Outsight, Safran Passenger Innovations et Seamless Air Alliance. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat de coopération similaire signé avec l'Automotive Edge Computing Consortium en octobre de l'année dernière.

Au sein de la Gsma, ajoute la même source, ces activités seront dirigées par Gsma Fusion, une initiative créée récemment pour écouter la voix des entreprises du secteur et identifier les besoins non satisfaits auxquels peuvent répondre les réseaux avancés d'aujourd'hui. Dans le cadre de l'initiative Gsma Open Gateway, Fusion travaille avec des secteurs tels que l'automobile, l'aviation, les services financiers et d'autres pour accélérer la demande de solutions 5G basées sur l'Api et d'autres solutions, et fournir de nouveaux services transformateurs pour les entreprises.

Selon Mats Granryd, directeur général de la Gsma les partenariats annoncés aujourd'hui, par le biais de Gsma Fusion, fournissent une orientation forte de ces industries vers la nôtre, en aidant l'écosystème mobile à répondre aux besoins véritables des secteurs de l'automobile et de l'aviation et à exploiter la puissance de la connectivité mobile pour créer des solutions innovantes qui améliorent la sécurité, l'efficacité et l'expérience des clients. «Lorsque nous avons lancé l'initiative Gsma Open Gateway au Mwc de Barcelone il y a deux ans, nous avons affirmé notre ambition de libérer tout le potentiel des réseaux 5G pour toutes les industries grâce à un accès universel et à des Api en open source. Le partenariat qui vient d'être annoncé est un pas dans cette direction_. », a-t-il dit.

Plus de 72 groupes d'opérateurs mobiles représentant près de 80 % des connexions mobiles dans le monde ont signé l'initiative Gsma Open Gateway. Open Gateway facilite la conception de produits numériques qui peuvent fonctionner de manière transparente sur tous les appareils, quel que soit le pays ou l'opérateur, par le biais d'interfaces de programmation d'applications (Api), qui sont des passerelles vers des informations sur les capacités du réseau.