Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Baisse de 0,7% de l'Indice harmonisé des prix à la consommation

En novembre, le niveau de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) de la zone Uemoa a enregistré une baisse de 0,7% par rapport au mois d'octobre 2024 soit un niveau de 125,8.

Selon la Commission de l'Uemoa qui donne l'information, cette régression est imputable essentiellement aux baisses de niveau général des prix observée au Burkina Faso (-1,9%), au Niger (-1,6%), Mali (-1,3%), Sénégal (-1,1%) et au Togo (-0,1%). Toutefois, informe la Commission, dans les trois autres pays, le niveau des prix est à la hausse au Bénin (0,3%), en Guinée-Bissau (0,2%) et en Côte d'Ivoire (0,1%), .

En novembre, précise-t-on, la baisse du niveau des prix des produits des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,5%), « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-1,4%), « Article d'habillement et chaussure » (-0,2%), « Santé » (-0,2%), « Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer » (-0,1%) et « Loisir et culture » (-0,1%) sont à l'origine de la chute du niveau général des prix de l'Union. Du point de vue de la volatilité des prix et des quantités des produits, la diminution du niveau global des prix dans l'Union, fait suite à la baisse des prix des produits frais (-2,3%) et des hors produits et énergie (-0,2%).

Quant aux produits de l'énergie, leur niveau des prix a augmenté de 0,2% en variation mensuelle. Selon le secteur de production, la variation mensuelle du niveau global des prix s'explique essentiellement par le repli observé pour le niveau des prix des produits issus des secteurs primaire (-2,3%) et tertiaire (-0,1%). Au regard de la durabilité des biens, la baisse du niveau général des prix est imputable à celle des biens non durables (-1,3%), semi durables (-0,1%) et des biens durables (-0,1%).