Tunisie: Les patients qui prennent des médicaments anticoagulants peuvent jeûner en prenant les précautions nécessaires.

Le spécialiste en cardiologie et Secrétaire Général Adjoint de la Société tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire, Rafik Chettaoui, a recommandé aux patients qui prennent des médicaments antivitamines K et qui souhaitent jeûner de faire analyser la fluidité sanguine tous les 15 jours tout en continuant à jeûner.

Dans une vidéo de sensibilisation postée par l'association sur sa page Facebook, Rafik Chettaoui a ajouté qu'il existe des médicaments anticoagulants qui nécessitent que le patient suive un régime Iftar et Shour sans substances grasses, car ce type de médicament interagit avec les aliments. Le spécialiste des maladies cardiovasculaires a souligné que les médicaments anticoagulants empêchent la coagulation du sang dans les vaisseaux sanguins et sont utilisés pour prévenir les crises cardiaques et la formation de caillots.

Ces médicaments sont considérés comme vitaux. Il a expliqué que les patients qui ont une valve artificielle et qui prennent des médicaments anti-vitamine K peuvent jeûner avec des précautions et faire un test de fluidité une fois tous les 10 jours pendant le Ramadan, tout en évitant les aliments gras, en mangeant des légumes en quantité importante et en consultant leur médecin si nécessaire.

Pour sa part, Mariem Idriss, professeur de maladies cardiovasculaires à l'hôpital universitaire Mongi Slim de Marsa et vice-présidente de la Société tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire, a expliqué que pendant le ramadan, les habitudes alimentaires et de sommeil changent et le niveau de stress peut augmenter et le patient peut oublier de prendre ces médicaments, soulignant la nécessité de prendre les médicaments en respectant les doses prescrites par leur médecin.

Elle a souligné qu'il existe un autre type de médicaments anticoagulants, notamment les anticoagulants oraux directs, qui n'empêchent pas le jeûne et sont compatibles avec tous les régimes, recommandant de suivre un régime alimentaire approprié.