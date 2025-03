Gabon: 'Gabon, c'est encore possible !'

C'est ce message d'espoir, qui a conduit les manifestations de la deuxième édition du petit déjeuner national de prière, le week-end écoulé à Libreville. Tiré des Saintes écritures dans le livre d'exode au chapitre 3 versets 7 à 12, la prédication du jour est une réalité immuable qui a conduit le Révérend Ferdinand Sangoye, à affirmer haut et fort qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Les difficultés auxquelles fait aujourd'hui face le peuple gabonais,(le chômage , les injustices, le manque de besoins primaire ,ect...), plusieurs autres l'ont vécu avant nous. Et la démarche à suivre, est celle de garder nos regards fixés sur Dieu, à l'image des enfants d'Israël, en vue d'espérer des lendemains meilleurs.

" Mon message a consisté à communiquer l'espoir, et à encourager les uns et les autres à se mettre au travail, tout en s'appropriant les valeurs de Christ, auteur de la bonne gouvernance dont il est l'incarnation. Il a nourrit, enseigné, guérit, ect..." A souligné Ferdinand Sangoye. Tout ceci pour expliquer que la mauvaise gouvernance est à l'origine des pleurs et lamentations de la majorité de la population Gabonaise.

Il a également relevé que les enfants de Dieu, représentent le sel de la terre. A cet effet, il est de plus en plus indiqué que ces derniers se mettent au travail, chacun dans son domaine, en vue de participer dignement au développement socio-économique de notre pays le Gabon.

"les chrétiens ne devraient plus se mettre à l'écart en ce qui concerne la vie de la Nation, sous prétexte qu'ils sont enfants de Dieu. Au contraire, ils ont un rôle à jouer en faisant la différence, car ils représentent le sel de la terre" a-t-il martelé, tout en indiquant que le rôle des enfants de Dieu ne consiste pas à critiquer à tout va, mais de participer à chercher des pistes de solutions, pour le plus grand bien de tous.

Et parmi les invités, Laurence Ndong, ministre en charge de la Communication, sous sa casquette de pasteure et de citoyenne engagée, a, tout en félicitant cette initiative, dit que sa présence en ces lieux avait pour unique but "d'invoquer la grâce de Dieu afin qu'il se souvienne de notre pays. Qu'il nous donne des dirigeants qui ont à coeur d'accomplir son plan parfait, qui est un plan de paix et non de malheur pour notre pays ".

Pour le Révérend Andrè Philibert Binet, Président de l'église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon, l'église a un grand rôle à jouer. Elle porte une grosse responsabilité dans la société et partant dans la nation tout entière. " Nous l'avons écouté dans les encouragements du prédicateur du jour, nous rappelant que nous sommes le sel de la terre. De ce fait, nous chrétiens, devons présenter une image positive au sein de la communauté.

Nous ne devons plus rester en marge de tout ce qui se fait dans notre pays. L'église doit désormais être partie prenante du développement socio-économique du Gabon. Et pour cela, nous appelons les chrétiens à donner un témoignage vrai autour d'eux. Un engagement sérieux chacun dans son administration, c'est aussi le but de cette rencontre de prière. Nous prions pour que les mentalités changent " a-t-il déclaré.

A l'initiative du Révérend Ferdinand Sangoye, pasteur et berger de l'église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon (EACMG), la seconde édition du petit déjeuner national de prière en faveur de la Nation Gabonaise, aura été un franc succès. Une rencontre hautement spirituelle, de par la qualité et le nombre d'invités ayant pris part à ces moments de partage de la parole de Dieu, ainsi que de la prière.

Cette seconde édition qui s'achève a enregistré la présence des invités de marques, notamment, des hommes de Dieu venus d'Afrique du Sud, des représentants de l'église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire de la RDC, des représentants des communautés soeurs sur le plan local, ainsi que des frères de l'intérieur du Gabon, tous auront passé des très bons moments de communion fraternelle agrémentés par de très bonnes mélodies entonnées en choeur par une chorale de l'église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon.

Le rendez-vous est donc pris pour la troisième édition en mars 2026, si le Seigneur Jésus Christ ne revient pas entre temps.