Gabon: Initiative Jeunesse Altogovéenne Debout - Une mobilisation en soutien à la candidature d'Oligui Nguema

La jeunesse du Haut-Ogooué affiche une mobilisation croissante autour de l'Initiative Jeunesse Altogovéenne DEBOUT, un Concept fédérateur placé sous la Coordination de la Direction Provinciale de la Jeunesse.

Cette dynamique, qui rassemble déjà plus de 1 000 jeunes issus des 11 départements, secteurs associatif, entrepreneurial et académique, a effectué une sortie époustouflante le samedi 1er Mars 2025, traduisant ainsi un engagement fort en faveur du développement, de la cohésion sociale et du renforcement des valeurs Républicaines.

1 - Une Mobilisation Structurée et Engagée.

Dans un esprit d'unité et de responsabilité, les leaders jeunesse du Haut-Ogooué ont profité de cette rencontre pour réitérer leur soutien aux efforts du Président de la Transition, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la mise en oeuvre des réformes et initiatives visant l'amélioration des conditions de vie des populations et l'insertion socio-économique des jeunes. Avec une jeunesse représentant près de 65 % de la population active de la province, cette mobilisation se veut un catalyseur d'initiatives concrètes en faveur du développement. Le concept "DEBOUT" repose sur des objectifs clairs :

- Encourager l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes,

- Renforcer la participation citoyenne et l'engagement associatif,

- Accompagner les politiques publiques en faveur de la jeunesse,

- Promouvoir la paix, la cohésion sociale et les valeurs Républicaines.

2. Un Appel à une Implication Collective

S'exprimant à cette occasion, Emmanuel OMBANA a salué l'enthousiasme grandissant des jeunes pour cette dynamique. En sa qualité de membre du Concept DEBOUT, le fils du 2e arrondissement de la Commune de Franceville a invité tous les Jeunes Altogovéens, qu'ils résident à Libreville ou dans les autres provinces du pays, à se joindre à cet élan de mobilisation constructive et patriotique, tout en soulignant l'importance de la responsabilité collective et de l'engagement durable des jeunes. "L'avenir de notre pays repose sur notre capacité à nous rassembler et à agir ensemble pour un Gabon prospère et stable."

À travers cette initiative, la jeunesse du Haut-Ogooué entend jouer un rôle actif et constructif dans la consolidation des acquis de la transition et la promotion d'une gouvernance inclusive, démontrant ainsi, sa volonté d'accompagner les efforts les plus hautes autorités en faveur d'un Gabon uni, fort et tourné vers l'avenir.