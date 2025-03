Algérie: Port d'Annaba - La mise en oeuvre du système de travail continu donne ses premiers fruits

Annaba — Les mesures prises dans le port d'Annaba en matière d'organisation et de logistique, notamment l'adoption du système de travail continu (7 jours sur 7 et H24), "commencent à donner des résultats positifs en termes de durée d'accostage des navires et de traitement des marchandises", a déclaré mardi le directeur général du port, Ali Boularès.

"Quelque trois semaines après la mise en oeuvre du système de travail continu, le temps de traitement des cargaisons et de temps de présence des navires à quai a considérablement diminué", a affirmé le même responsable à l'APS, ajoutant que le temps d'attente en rade a été "ramené de six semaines, pour certains navires, à deux semaines, tandis que les cargaisons sont traitées en deux jours, contre deux semaines auparavant".

Soulignant que toutes les ressources nécessaires "continueront d'être mobilisées pour maintenir le rythme de l'activité", M. Boularès a indiqué, dans le même contexte, que les mesures organisationnelles et logistiques prises par les services portuaires d'Annaba, en exécution des directives des autorités supérieures du pays, ont porté sur "le renforcement de la ressource humaine avec le recrutement d'une centaine de travailleurs qui bénéficieront d'un programme de formation aux métiers portuaires, l'élaboration d'un programme de permanences des agents et des cadres de l'entreprise portuaire, l'acquisition de scanners pour le traitement des conteneurs et des cargaisons, et le renforcement, au moyen d'une grue de grande taille, des équipements de chargement et de déchargement".

C'est ainsi, a ajouté le même responsable, que dans le cadre du renforcement de son activité économique en matière logistique, le port d'Annaba a bénéficié d'un "programme d'équipement spécial" comprenant l'acquisition de deux scanners et d'équipements modernes pour le contrôle et le traitement des conteneurs, dont la livraison est prévue "au cours du premier semestre 2025".

D'autre part, des travaux de réhabilitation et d'entretien, dont le nettoyage, la construction de routes et l'entretien de l'éclairage, ont été lancés dans l'enceinte du port d'Annaba, en plus de la réhabilitation des espaces inexploités situés à l'intérieur du port en vue de les valoriser et les utiliser.

Selon le même responsable, en effet, plus de 6 hectares d'espaces inutilisés à l'intérieur du port devraient être récupérés et transférés vers les zones d'exploitation. Le port d'Annaba s'étend sur 130 hectares et dispose de 22 postes d'amarrage pour les navires de commerce.

Il connaît un important mouvement économique qui comprend, outre le traitement des marchandises à l'import, l'exportation de matériaux ferreux, de phosphates, de clinker et de divers produits agricoles et alimentaires.