Algérie: La Télévision algérienne organise à Alger les soirées musicales 'Nuits de la Télévision'

Alger — Une soirée animée par de célèbres chanteurs de musique kabyle et chaouie a été organisée, lundi à Alger, par la Télévision algérienne dans le cadre du programme "Nuits de la Télévision".

Organisée au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger), cette deuxième soirée du programme "Nuits de la Télévision" a été animée par le chanteur de musique chaouie, Ali Chibani, plus connu sous le nom artistique de Massinissa, et les chanteuses Celia Ould Mohand et Massa Bouchafa dans le genre kabyle.

Massinissa a enchanté le public par l'interprétation de titres emblématiques puisés dans le répertoire chaoui authentique, telles que "Azul" et "Twiza", dans une fresque musicale alliant instruments traditionnels (guesba et bendir) et modernes.

Dans le genre kabyle, Celia Ould Mohand a ravi le public par ses propres chansons, mais aussi par l'interprétation de titres de grands noms de la musique kabyle, notamment "Aya Zarzour" de Cherifa et "Telt Yyam" de Lounis Aït Menguellet.

Dans le même registre kabyle, la célèbre chanteuse Massa Bouchafa a galvanisé le public en interprétant un florilège de ses titres les plus emblématiques, tels que "Tamaghra" et "Inas Inas".

Organisées par TV4, les huit soirées musicales prévues dans le cadre des "Nuits de la Télévision" seront diffusées sur les différentes chaînes de la télévision durant le mois sacré de Ramadhan.