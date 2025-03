Afrique de l'Ouest: L'administration fiscale de l'Afrique de l'Ouest changera de paradigme, selon Mr Darboe, le directeur général

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie, Yankuba Darboe, a affirmé que l'administration fiscale de l'Afrique de l'Ouest changerait désormais de paradigme, tandis que les délégués clôturaient la 11ème Conférence Fiscale Internationale Annuelle (AITC).

Organisée par l'Union Ouest-africaine des Instituts Fiscaux (WAUTI), à Accra, au Ghana, Mr Darboe a révélé l'un des résultats de la conférence, affirmant que les délégués ont unanimement convenu que l'administration fiscale doit entreprendre une transformation holistique et adopter un nouveau paradigme dans les méthodes de génération de revenus et de numérisation de ses systèmes de collecte de revenus.

Le thème de la conférence de cette année était : « Mobilisation des recettes nationales dans le sillage de la diminution des flux d'aide et de l'augmentation des dettes : Stratégies pour les économies en développement ».

Selon le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie, ce thème était à la fois opportun et essentiel pour « notre progrès collectif » en tant que nations en développement.

La conférence de l'Union Ouest-africaine des Instituts Fiscaux a rassemblé des fiscalistes de tous les pays d'Afrique de l'Ouest pour partager de nouvelles innovations, apprendre les meilleures pratiques les uns des autres, et ce, avec la participation de la plupart des fiscalistes d'Afrique de l'Ouest et des administrateurs fiscaux.

Mr Darboe a également déclaré qu'au cours de la session, de nombreuses présentations ont été faites sur la manière dont les pays africains peuvent assumer leurs responsabilités en générant plus de revenus pour leurs gouvernements.

Parmi les résultats de la conférence de l'Union Ouest-africaine des Instituts Fiscaux, tous les participants ont convenu que toutes les administrations fiscales doivent former leur personnel et rehausser leurs capacités en vue de pouvoir faire face au secteur privé dans le domaine de l'Audit Fiscal et de l'Audit Après Dédouanement.

Le directeur général a poursuivi pour dire que les questions relatives aux réformes fiscales faisaient partie de l'ordre du jour et que l'un des résultats était la nécessité pour les gouvernements de soutenir l'administration fiscale dans le processus de réformes fiscales.

Le directeur général a insisté sur l'importance des réformes, affirmant que les réformes apportent l'efficacité et bloquent toutes les fuites dans la collecte des revenus. Le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie a également déclaré qu'il était convenu que la mobilisation des recettes nationales doit être la voie à suivre pour tous les pays africains.

Mr Darboe a déclaré que tandis que « nous cherchons des solutions pour améliorer la mobilisation des recettes nationales, l'économie numérique offre à la fois des opportunités et des complexités. Avec les transactions transfrontalières et le travail à distance qui remodèlent le commerce mondial, nos systèmes fiscaux doivent évoluer. En modernisant les politiques, en investissant dans la technologie et en rehaussant les capacités, nous pouvons faire en sorte que l'Afrique prenne sa juste part de l'économie numérique ».