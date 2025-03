Congo-Brazzaville: Plateforme numérique « Priorité jeunesse » - Bilan et perspectives

Les directeurs des études et de la planification des ministères sectoriels, ayant prévu des projets dans le cadre de la mise en oeuvre de la plateforme « Priorité jeunesse », sont réunis en atelier à Brazzaville, les 4 et 5 mars, afin de passer en revue les réalisations et les résultats obtenus en 2024, tout en dégageant les facteurs de réussite et de contreperformances avant de procéder à la planification conjointe 2025.

Organisé par le ministère en charge de la Jeunesse en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier permettra aux participants, entre autres, de prendre en compte la planification des partenaires au développement afin d'aider le Congo à améliorer son appréciation des actions planifiées par ces derniers en faveur des jeunes. La plateforme numérique « Priorité jeunesse » a été développée pour faciliter le pilotage des projets inscrits dans le budget de l'Etat, au titre de l'exercice 2024.

Selon le représentant adjoint du Pnud au Congo, Henri René Diouf, cet outil innovant témoigne de la volonté commune des deux parties d'améliorer l'efficacité de leurs politiques publiques en faveur des jeunes à travers le renforcement de la coordination et du suivi des initiatives. Le but étant de garantir leur transparence et une prise de décisions plus informées et adaptées aux réalités de terrain.

« Cette plateforme dynamique a permis de décentraliser toutes les interventions en vue d'en assurer un meilleur suivi. Au total, ce sont 66 projets ayant pour cible la jeunesse qui y ont été répertoriés dans quinze ministères pour un budget global planifié de 27 milliards FCFA. Ces projets avaient pour objectif de toucher 324 899 jeunes sur l'étendue du territoire national dont 82 000 filles, 22 000 jeunes vivant avec handicap et 82 000 jeunes vivant en milieu rural », a-t-il rappelé.

Henri René Diouf a, par ailleurs, indiqué que le Pnud s'engageait, à travers cet atelier, à faciliter la collecte et le traitement des données aussi bien des prévisions faites en 2024 que des projections de l'année en cours. Pour lui, il sera également question de refondre le design de la plateforme pour une meilleure utilisation et une capitalisation des actions afin de mieux apprécier l'exécution des projets et des programmes en cette année qui a été dédiée à la jeunesse.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Charles Makaya, a rappelé que l'ambition de « Priorité jeunesse » est de centraliser tous les projets, actions et initiatives destinés à la jeunesse, qu'ils soient portés par l'État ou par ses partenaires au développement. « Grâce à cette matrice, en un seul et même espace numérique, nous avons l'opportunité́ d'accéder à une base de données exhaustive qui recense, suit, évalue et mesure l'impact de chaque projet mis en place pour la jeunesse.

Cette plateforme est bien plus qu'un simple recueil d'informations. C'est un véritable outil de gouvernance. Un outil qui permettra au gouvernement et à ses partenaires de mieux coordonner leurs actions, d'identifier les gaps, d'optimiser l'affectation des ressources et de mieux cibler les zones et les groupes les plus vulnérables », a-t-il expliqué, précisant que cet atelier marque ainsi une étape essentielle dans la mise en place de cette plateforme.

Saluant tous les partenaires qui, depuis le début, ont fait preuve d'un soutien constant, d'une vision partagée et d'une volonté́ commune de placer la jeunesse au coeur des actions du gouvernement, Charles Makaya a souligné la responsabilité́ des directeurs des études et de la planification de matérialiser les attentes placées en cet outil important.