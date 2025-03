Afrique: Énergie et digitalisation en Afrique - Accélérer sans compromettre l'avenir

tribune

600 millions. C'est le nombre alarmant d'Africains qui vivent encore sans accès à l'électricité. Ce chiffre souligne l'ampleur du défi énergétique du continent. Pourtant, avec une croissance estimée à 3,7 % en 2024, l'Afrique affiche une vitalité économique qui contraste fortement avec le rythme beaucoup plus modéré de 0,9 % attendu pour l'Union européenne.

Cette dynamique risque néanmoins d'être freinée par un déficit énergétique persistant, qui entrave non seulement le développement économique, mais aussi la transition vers une énergie verte sur le continent. L'accès à l'énergie et la transition énergétique sont deux défis indissociables : sans une électrification massive, le déploiement d'infrastructures durables et le déploiement des énergies renouvelables, il semble difficile de créer de la valeur durable.

L'Afrique fait face à un paradoxe énergétique majeur. Alors que le continent détient près de 60 % des ressources solaires planétaires, il n'en exploite qu'une infime fraction. En 2023, le continent n'a attiré que 4 % des investissements mondiaux dans les énergies propres, tandis que sa part dans la capacité solaire installée demeure inférieure à 1 %. Portée par la montée en puissance de la digitalisation et une industrialisation en pleine accélération, la demande énergétique connaît une croissance exponentielle, tandis que l'approvisionnement peine à suivre.

Des solutions existent néanmoins pour surmonter ces difficultés et garantir un approvisionnement énergétique stable, condition essentielle à une transition durable. C'est le cas des technologies photovoltaïques intelligentes (Smart PV) couplées à des systèmes de stockage d'énergie (ESS). Ces solutions combinées sont privilégiées pour assurer le développement de microgrids 100 % renouvelables et ainsi répondre aux besoins croissants en électricité et à l'intermittence de l'énergie solaire.

Elles ouvrent la voie à une électrification durable des territoires hors réseau, qu'il s'agisse par exemple des sites miniers ou des zones rurales isolées, où la demande en électricité croît au rythme du développement et de l'industrialisation. Ces technologies, qui optimisent le cycle de vie des installations photovoltaïques, améliorent leur efficacité et leur pérennité. Couplé à des systèmes de stockage sûrs et performants, ce modèle permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d'assurer une transition énergétique durable en Afrique.

L'essor fulgurant de la digitalisation en Afrique transforme l'ensemble des secteurs, particulièrement les industries stratégiques. Ces dernières années, cette transformation s'est accélérée avec l'adoption de l'intelligence artificielle et la multiplication des efforts de nombreux pays pour préparer son intégration pour soutenir le développement socio-économique.

Il est indispensable d'accompagner cette progression qui se traduit par une expansion des infrastructures intelligentes, une demande croissante en puissance de calcul et en capacités de stockage compte tenu du volume de données à traiter, créant des contraintes supplémentaires pour les industries. Dans ce contexte, les data centers doivent ainsi satisfaire à des exigences renforcées, aussi bien en termes de qualité que de capacité, à l'échelle du continent. Très énergivores, ces data centers sont soumis à des exigences d'approvisionnement énergétique en continu, représentant ainsi une source non négligeable d'émission de gaz à effet de serre.

Totalisant désormais 2 % des émissions mondiales, ils jouent un rôle clé dans les défis de la transition énergétique. Cette transformation numérique repose sur un impératif essentiel : garantir un accès stable et continu à l'électricité. Il devient donc indispensable de repenser le modèle énergétique, en conciliant sécurité d'approvisionnement et transition vers des sources d'énergie plus durables.

Pour répondre aux défis que posent l'approvisionnement énergétique des data centers, l'entreprise développe une gamme de solutions intégrées et innovantes spécifiquement conçues pour ces infrastructures intelligentes. À travers une approche fondée sur quatre piliers essentiels, à savoir, la fiabilité, la durabilité, la simplicité et l'intelligence, Huawei propose un modèle d'avenir pour accélérer la transition vers des solutions bas-carbone, tout en optimisant la performance et la résilience de l'industrie.

Ces solutions intègrent notamment des systèmes d'alimentation électrique permettant une régulation intelligente et marquent la fin des réglages manuels approximatifs et de l'exposition aux défaillances généralisées avec des solutions comme le refroidissement intelligent ou la maintenance prédictive grâce à l'intelligence artificielle. Ce double engagement souligne une conviction forte : la transformation numérique ne peut se faire sans une transition énergétique ambitieuse.

Cette approche améliore non seulement la stabilité et l'efficacité énergétique des infrastructures mais permet de réduire significativement leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. La performance énergétique de l'industrie des data centers met en évidence l'étroite relation entre la transformation digitale de l'Afrique et la nécessité d'une transition énergétique ambitieuse et durable.

L'énergie repose sur un écosystème complexe où l'innovation ne peut être qu'une démarche collective. En ce sens, je suis intimement convaincu que la transition énergétique impose une refonte des dynamiques de collaboration. Elle doit mobiliser les expertises et les ressources de chacun pour appuyer le développement d'une industrie énergétique locale adaptée aux réalités africaines.

Les acteurs du secteur ont une responsabilité particulière : mettre à disposition outils, plateformes et expertises au service de cette dynamique collective. C'est dans cet esprit que Huawei Digital Power propose à ses partenaires des plateformes fiables, ouvertes conçues pour stimuler l'innovation et optimiser la conception de solutions visant à accélérer la transition énergétique. Ce n'est qu'une première étape, l'aventure ne fait que commencer. Pour transformer véritablement l'écosystème énergétique africain, une action concertée est essentielle, une action que je qualifierais de « multi-niveaux ».

Cela signifie renforcer le dialogue entre institutions, entreprises et régulateurs, s'engager activement dans les initiatives portées par les organisations de normalisation, et bâtir des alliances industrielles solides réunissant acteurs publics et privés. Ces plateformes de collaboration sont indispensables pour promouvoir des innovations de pointe, établir des standards adaptés aux réalités africaines et garantir leur mise en œuvre sur le terrain.

Il n'y aura pas de transition énergétique réussie ni de croissance économique pérenne sans une approche collective et intégrée de ces défis. L'Afrique a tout pour s'imposer comme un modèle de développement au service d'une industrialisation soutenable. En s'appuyant sur des technologies liées aux énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque intelligent et les systèmes de stockage énergétique, ainsi que sur des infrastructures de data centers optimisées, je suis persuadé que le continent sera en mesure de bâtir un écosystème énergétique résilient et intelligent tout en réussissant sa transition énergétique.