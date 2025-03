Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 mars 2025

Félix Tshisekedi face au dilemme du dialogue avec le M23

L’Afrique est actuellement confrontée à une recrudescence des conflits, notamment dans des zones sensibles comme le Sahel, les Grands Lacs et le Soudan. Face à cette menace grandissante, l’Union africaine (UA) a décidé d’envoyer un juriste sénégalais, reconnu pour son expertise en matière d’instances internationales, afin de sensibiliser la communauté internationale et de rechercher des solutions durables à ces crises. Le président congolais, Félix Tshisekedi, se trouve sous une pression considérable et doit négocier directement avec le M23. (Source Le Potentiel)

FESPACO 2025 : Gnoan M’Bala après son Etalon d’or en 1993 s’installe pour l’éternité dans les allées des cinéastes

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a rendu un vibrant hommage au cinéaste ivoirien Roger Gnoan M’Bala, le dimanche 23 février 2025. En présence de cinéastes, comédiens et personnalités du 7e art, une cérémonie de libation a précédé le dévoilement d’une statue à son effigie, installée dans les allées des cinéastes de la capitale burkinabé. (Source fratmat)

Coupe du monde 2026 : trois nations déjà exclues

Cependant, trois nations ne fouleront pas les pelouses nord-américaines. La Russie, déjà mise à l'écart en raison du conflit en Ukraine, est officiellement exclue. Mais elle n'est pas la seule : le Congo et le Pakistan sont également bannis de la compétition.

La FIFA a justifié l'exclusion du Congo par « une situation particulièrement grave d'ingérence illicite de tiers » dans les affaires de sa fédération (FECOFOOT). (Source Journal d’Abidjan)

Présidentielle 2025 au Gabon : Boundzanga se retire et dénonce un « coup d’État déguisé »

Le climat politique au Gabon se tend à l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2025. Ce mardi 4 mars, Noël Bertrand Boundzanga, enseignant-chercheur et figure engagée de la société civile, a annoncé son retrait de la course, dénonçant un processus électoral qu’il juge biaisé. Son principal argument : la candidature du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui selon lui trahit l’engagement initial du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) à restaurer un ordre démocratique impartial. (Source GabonMediaTime)

Bénin/Reprise des activités du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest : l’AGAO rassure sur la continuité du service

Après un mois d’arrêt dû à des travaux de maintenance, le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGP) a repris son approvisionnement en gaz naturel vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Chafari Kanya Hanawa, Directrice Générale de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO), et son équipe ont effectué une visite d’inspection pour constater la reprise effective des activités et rassurer les populations et les autorités béninoises ce lundi 3 mars 2025. (Source beninwebtv)

Tchad: libération des deux chefs rebelles centrafricains détenus pendant onze mois

Ils étaient détenus depuis 11 mois à Ndjamena par les services de renseignement tchadiens : les chefs rebelles centrafricains Abakar Sabone et Mahamat Al-Khatim ont été libérés cette nuit (nuit de lundi et mardi) et ramenés à leur domicile. Ils avaient été arrêtés en avril 2024 après avoir dénoncé le détournement par des chefs sécuritaires tchadiens de sommes qui leur étaient dues dans le cadre de la médiation de l'Angola dans la crise en Centrafrique. (Source RFI)

Violences au Sénégal de 2021 à 2024: 65 morts, dont 51 jeunes tués par balles

Un collectif réunissant des journalistes, des cartographes et des scientifiques des données a établi à 65 le nombre de morts - dont 51 par balles - lors des violences politiques au Sénégal entre mars 2021 et février 2024, en grande majorité des jeunes, selon un communiqué publié mardi.

Les précédents chiffres fournis par des ONG faisaient état de dizaines de morts, sans plus de précisions. La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a, elle, mentionné début février le chiffre de 79 morts pendant ces violences. (Source VOA Afrique)

Entre l’Italie et l’Algérie, une idylle qui se renforce

Les relations entre les deux pays s’intensifient. Profitant de la crise française sur le continent africain, l’Italie espère notamment devenir le partenaire privilégié de l’Algérie dans le domaine de l’énergie.

Alors que Paris et Alger s’enfoncent dans une crise diplomatique dont on ne voit pas le bout, l’Italie et l’Algérie n’ont de cesse d’afficher leur parfaite concorde. Dès son arrivée à la tête de l’exécutif italien en 2022, la présidente d’extrême droite du conseil, Giorgia Meloni, a eu un regard critique sur l’action de la France sur le continent africain. Elle cultive soigneusement ses relations avec un pays devenu son premier fournisseur en gaz naturel depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. (Source Lemonde Afrique)

Mali : convocation de l’ancien PM Moussa Mara à la Cour suprême

Ce mercredi 5 mars 2025, l’ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, est convoqué à la Cour suprême à 10 heures. Cette convocation s’inscrit dans le cadre de l’affaire de l’achat controversé de l’avion présidentiel en 2014, qui a suscité de nombreuses interrogations sur la gestion des fonds publics au Mali.

En 2014, le gouvernement malien a acquis un Boeing 737-700 BBJ pour environ 20 milliards de FCFA, sans appel d’offres préalable. Cette acquisition a rapidement été critiquée par des institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, en raison de l’opacité entourant la transaction et des soupçons de surfacturation. Parallèlement, des contrats d’équipements militaires, totalisant 69 milliards de FCFA, ont également été mis en cause pour des irrégularités similaires. (Source apanews)

Burkina Faso : I.Traoré insiste sur des partenariats sincères

Lors d’une cérémonie solennelle de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba au Burkina Faso, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé son engagement dans la Confédération des États du Sahel (AES). Le drapeau de la Confédération a désormais trouvé sa place aux côtés de celui du pays des Hommes intègres. Le président burkinabé a exprimé sa conviction en un avenir prometteur pour l’espace confédéral.

Lors de la cérémonie solennelle de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba, lundi 3 mars 2025, le capitaine Traoré a réaffirmé la disponibilité et l’ouverture des États du Sahel à établir des partenariats sincères, fondés sur le respect des intérêts des peuples de la Confédération des États du Sahel (AES). (Source Africa 24)