Afrique: Chan 2024 - La bataille pour les dernières places qualificatives lancée

Le tirage au sort du Championnat d'Afrique des nations( Chan) effectué le 15 janvier n'avait pas révélé les identités complètes des équipes qui devraient composer le groupe C à cinq, dans lequel se trouvent l'Ouganda, le Niger et la Guinée.

La deuxième phase des éliminatoires de la compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat respectif a démarré le 28 février. Lors de la première manche disputée le 2 mars, le Malawi a battu les Comores 2-0 grâce à Binwell Katinji (44e minute) et Zebron Kalima (90e minute). L'Afrique du Sud et l'Egypte ont fait jeu égal 1-1. Hassan Abdelaal a donné l'avantage aux Egyptiens à la 75e minute. Jamie Webber lui a répondu dans les minutes qui suivaient. La Gambie et le Gabon se sont quittés dos à dos (0-0), le 28 février.

Les matches retour se joueront les 8 et 9 mars. Au programme, Malawi-Comores et Gabon-Gambie (le 8 mars) puis Egypte-Afrique du Sud ( le 9 mars). Le Chan sera organisé pour la première fois par trois pays, notamment le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Selon les résultats du tirage au sort effectué en amont, le Kenya est logé dans le groupe A avec le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Le groupe B comprend la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le Groupe C mettra aux prises l'Ouganda, le Niger et la Guinée plus deux équipes issues de la dernière phase des éliminatoires. Le Sénégal, tenant du titre, est dans le groupe D avec le Soudan et le Nigeria. Le Congo est écarté au profit de la Guinée équatoriale. Le Chan est prévu du 2 au 30 août prochain.