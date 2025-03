Afrique: Un Panafricanisme réaffirmé

document

Le 9e Congrès Panafricain : un Rendez-vous Historique pour l'Unité Africaine et sa Diaspora

L'Afrique et sa diaspora ont rendez-vous avec l'histoire. Le 9e Congrès Panafricain, qui se tiendra à Lomé, incarne une volonté affirmée de réconcilier le continent avec ses enfants dispersés à travers le monde. Alors que l'Union africaine a officiellement reconnu la diaspora comme la sixième région du continent, la nécessité d'un dialogue renouvelé s'impose plus que jamais.

Ce congrès se veut ainsi un cadre essentiel de réflexion et d'action pour restaurer des liens distendus par le temps et l'oubli.

Le panafricanisme n'est pas une simple idéologie, il est une nécessité historique et politique. Son essence repose sur la solidarité entre les Africains et les Afro-descendants, unis par une histoire commune et un destin partagé. Depuis la première Conférence Panafricaine de 1900 à Londres sous l'impulsion d'Henry Sylvester-Williams, ce mouvement a traversé les âges, oscillant entre périodes de progrès et moments d'oubli.

Aujourd'hui, face aux défis contemporains, il est urgent de redonner au panafricanisme toute sa force en intégrant pleinement les diasporas dans la dynamique de développement du continent.

Le paradoxe est frappant : alors que l'Union africaine prône une plus grande inclusion des diasporas, nombre d'Afro-descendants expriment un sentiment d'abandon. La mémoire de l'esclavage, le racisme, les discriminations et la question des réparations sont autant de sujets sensibles souvent laissés en suspens par les institutions africaines.

Ce 9e Congrès Panafricain sera l'occasion de répondre à ces attentes en instaurant un dialogue constructif et réparateur entre le continent et ses fils éloignés.

Au-delà du symbolisme, la rencontre de Lomé sera aussi un espace d'action concrète. Des mesures doivent être mises en place pour faciliter le retour en Afrique des Afro-descendants qui le souhaitent, mais aussi pour leur offrir des perspectives d'investissement, de citoyenneté et d'intégration au sein des économies africaines. Car il ne s'agit pas seulement d'un devoir moral ou historique, mais d'une opportunité mutuelle : l'Afrique a besoin des compétences, du savoir-faire et des ressources de sa diaspora pour bâtir son avenir.

Toute réconciliation véritable passe par un travail de mémoire. Les blessures du passé ne peuvent être ignorées, elles doivent être reconnues et réparées. La question des réparations, qu'elles soient économiques, culturelles ou politiques, sera au coeur des débats de ce congrès. Il est impératif que l'Afrique prenne une position claire et proactive sur ce sujet, non seulement pour honorer ses responsabilités historiques, mais aussi pour créer un précédent en faveur d'une justice globale.

Le Congrès Panafricain rassemblera une diversité d'acteurs : États africains, organisations de la diaspora, institutions culturelles et économiques, intellectuels, artistes, sportifs, leaders religieux et entrepreneurs. L'objectif est clair : bâtir une vision commune pour un continent fort, autonome et influent sur la scène mondiale.

L'Afrique ne peut prétendre être un acteur majeur du XXIe siècle sans une réelle unité entre ses populations, qu'elles soient sur le continent ou dispersées à travers le monde.

Ce congrès ne doit pas être un simple événement de plus dans l'agenda diplomatique africain. Il doit marquer un tournant décisif dans la relation entre l'Afrique et sa diaspora. C'est une opportunité historique de réaffirmer une identité panafricaine forte, de tracer les lignes d'une solidarité renouvelée et de donner une véritable place aux Afro-descendants dans l'avenir du continent.

L'heure n'est plus aux discours, mais à l'action. Le panafricanisme du XXIe siècle doit être pragmatique, inclusif et tourné vers l'avenir. Il appartient désormais aux acteurs présents à Lomé de transformer cette vision en réalité. Car seule une Afrique unie, solidaire et fière de son héritage pourra relever les défis de demain.

______

Robert Dussey

Ministre togolais des Affaires étrangères