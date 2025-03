Afrique du Nord: Le Sommet arabe extraordinaire sur l'évolution de la question palestinienne

Le sommet examinera les développements les plus récents et les plus graves de la question palestinienne.

Le sommet s'efforcera de parvenir à une décision et à une position arabes unifiées qui rejettent les déplacements et soulignent le consensus arabe pour prendre les mesures juridiques et internationales nécessaires afin de mettre fin aux tentatives d'expulsion des Palestiniens de leurs terres.

Le sommet discutera également des plans de reconstruction de Gaza sans déplacement des Palestiniens de leurs terres, des efforts visant à consolider l'accord de cessez-le-feu à Gaza, et soulignera la position arabe résolue à l'égard de la question palestinienne.

Par ailleurs, Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, a souligné la nécessité d'un consensus arabe pour rejeter toute atteinte aux constantes de la question palestinienne, dont la plus importante est le maintien du peuple sur sa terre et le fait de ne pas le priver de son droit à l'autodétermination.

Ce sommet est le deuxième à se tenir sur la question palestinienne et la situation à Gaza en l'espace de deux semaines, après le sommet consultatif arabe qui s'est tenu à Riyad le 21 février, avec la participation des dirigeants des États du Golfe, de l'Égypte et de la Jordanie.

Il s'agit également du troisième sommet d'urgence sur Gaza à se tenir en l'espace de 16 mois, après les deux sommets arabo-islamiques qui se sont tenus à Riyad en novembre 2023 et 2024.

Ce sommet est également le troisième sommet arabe à se tenir en l'espace de 10 mois, après le 33e sommet arabe ordinaire qui s'est tenu à Bahreïn en mai dernier et le sommet arabo-islamique d'urgence qui s'est tenu à Riyad en novembre dernier.

Les préparations du sommet

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a rencontré le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères palestinien, Mohammad Mustafa, lundi 3/3/2025, dans la perspective du sommet arabe extraordinaire qui doit avoir lieu mardi pour traiter des mises à jour de la question palestinienne.

Au cours des entretiens, M. Abdelati a partagé ses vues avec le Premier ministre palestinien sur la situation actuelle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, selon le porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. Tamim Khallaf.

Le ministre des affaires étrangères et de l'émigration Badr Abdelati a rencontré lundi 3/3/2025 le ministre irakien des affaires étrangères Fuad Hussein, en préparation du prochain sommet arabe qui se tiendra mardi au Caire.

Au cours de la réunion, M. Abdelati a affirmé le soutien de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité en Irak, soulignant le développement des relations entre les deux pays au cours des dernières années.

Il a apprécié les efforts déployés pour soutenir les projets de coopération avec l'Irak et la Jordanie dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite.

Ils ont discuté de l'évolution de la situation dans la région ainsi que des préparatifs du sommet arabe de mardi au Caire, qui portera sur le cessez-le-feu à Gaza, la reconstruction de l'enclave palestinienne et l'importance de parvenir à une solution politique juste au problème palestinien.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a rencontré son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, lundi 3/3/2025, dans le cadre du sommet arabe extraordinaire qui doit se tenir mardi pour traiter des mises à jour de la question palestinienne.

Au cours de la réunion, M. Abdelati a fait l'éloge des liens solides et fraternels entre l'Égypte et le Bahreïn, soulignant le rôle central du Bahreïn en tant que président en exercice du Conseil de la Ligue arabe.

M. Abdelati a également souligné l'importance d'une coordination continue et d'efforts conjoints pour renforcer la coopération distinguée entre les deux nations et l'étendre à divers domaines, en particulier aux affaires régionales.

Les deux ministres ont passé en revue les derniers développements à Gaza et la coordination en cours entre l'Égypte et Bahreïn en préparation du prochain sommet arabe qui se tiendra au Caire mardi.

Ils ont souligné la nécessité de maintenir l'accord de cessez-le-feu à Gaza, d'assurer la mise en oeuvre de toutes ses phases et de soutenir les premiers efforts de redressement et de reconstruction sans déplacer les Palestiniens.

En outre, ils ont souligné l'importance de parvenir à un règlement politique permanent et juste du problème palestinien par le biais d'une solution à deux États et de l'établissement d'un État palestinien indépendant le long des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a rencontré son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug.

La réunion a porté sur le renforcement de la collaboration dans différents secteurs, de sorte que le premier a exprimé son désir de convoquer un comité mixte suprême pour convenir de certains plans, principalement en ce qui concerne les aspects commerciaux et économiques.

Le ministre égyptien a également salué la coordination actuelle avec la Mauritanie sur les affaires arabes et africaines d'intérêt commun.

Le ministre des affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a rencontré son homologue jordanien, Ayman Safadi, dans le cadre de la préparation du prochain sommet arabe qui se tiendra au Caire mardi.

Les deux ministres ont catégoriquement rejeté le déplacement des Palestiniens de leur patrie et ont souligné l'importance de la solidarité régionale et internationale pour assurer la mise en oeuvre de toutes les étapes de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en tant que première étape vers la définition d'une voie politique claire visant à parvenir à un règlement radical et définitif du problème palestinien, basé sur la solution des deux États et la création d'un État palestinien conformément aux références et aux résolutions internationales pertinentes.