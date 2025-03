Madagascar film festival signe sa première édition

Le cinéma malgache bouge d'un ton. Madagascar film festival -Issm Awards signe sa première édition. Du 26 au 30 mars, les cinéastes malgaches se retrouveront pendant toute une semaine au Havoria Anosy et à l'Ivokolo Analakely.

Au programme, projection des films en compétition, masterclass, ateliers et rencontres des professionnels du métier pour le réseautage en vue d'éventuelles collaborations. L'épicentre de l'évènement sera la cérémonie de remise de prix. 75 trophées seront attribués. Parmi les plus attendus, le prix du meilleur film, celui du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

L'appel est lancé, depuis avant-hier jusqu'au 7 mars, la première édition du « Madagascar Film Festival » sollicite tous les cinéastes du pays à soumettre leurs oeuvres. A déposer à l'ISSM, immeuble ex-Somacodis à Analakely. Quatre catégories ont été attribuées pour ratisser large : fiction, série, animation et documentaire. Le tout est subdivisé en court et long métrage. Ce festival s'ajoute ainsi aux rares évènements centrés sur le cinéma malgache.

Ce festival a été créé dans le cadre de la promotion du cinéma malgache et de l'image animée. Le but est d'en faire un haut lieu pour les rencontres incontournables des talents émergents et les échanges entre cinéastes. Initiative de l'ivotoeran'ny Sarimihetsika sy sarimiaina Malagasy, ce festival fait partie des chevaux de bataille pour le rayonnement et la régulation du secteur cinématographique et de l'image animée dans la Grande ile.