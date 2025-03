Afrique: L'Initiative pour les Partis Politiques Africains - Levier pour la bonne gouvernance dans le continent

L'Initiative pour les Partis Politiques Africains (APPI) sera lancée officiellement le 07 mars 2025 à Accra, au Ghana, avec un programme visant à renforcer la gouvernance démocratique, le leadership politique et les systèmes de partis sur le continent, lit-on sur une note reçue ce 03 mars à notre rédaction.

En effet, cet événement majeur se déroulera sous la présidence de Son Excellence John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana, et réunira des dirigeants politiques de haut niveau, des décideurs, des experts en gouvernance et des représentants de partis politiques de tout le continent pour discuter du rôle des partis politiques dans la transformation démocratique et le développement durable de l’Afrique.

Aujourd’hui, le continent est confronté à des défis majeurs liés à la gouvernance, à la politique, à l’économie et au leadership, d’où l’importance de l'Initiative des Partis Politiques Africains qui est une plateforme structurée qui renforce les institutions politiques et favorise la coopération entre les partis.

Il apparaît comme une réponse urgente, opportune et stratégique à ces réalités visant à améliorer la gouvernance, à promouvoir un leadership axé sur les politiques et à garantir une plus grande inclusivité dans les processus politiques.

Parmi les priorités de l’APPI, on note la question de l'inclusion politique qui reste une préoccupation majeure en Afrique, notamment en ce qui concerne la représentation des jeunes et des femmes dans la gouvernance.

Bien que les jeunes constituent la majorité de la population africaine, ils continuent de faire face à des obstacles à une participation politique significative. Les femmes sont également sous-représentées dans le leadership politique, limitant la diversité des voix qui façonnent les politiques nationales. Dès lors, l'exclusion de ces groupes démographiques affaiblit la gouvernance en éloignant une partie importante de la population de la prise de décision.

C’est dans cette perspective que l'APPI cherche à combler ce fossé en plaidant pour des politiques qui améliorent la représentation des jeunes et des femmes dans les partis politiques et les structures de gouvernance à travers des programmes de développement du leadership, des initiatives de mentorat et du plaidoyer politique.

De même, l'APPI peut aider à créer un environnement politique plus inclusif où les leaders émergents sont équipés pour contribuer de manière significative à la gouvernance et au développement.

Par ailleurs, il faut noter que l'un des défis les plus pressants de la gouvernance africaine aujourd'hui est la fragilité des transitions politiques. Mis à part le fait que de nombreux pays continuent d’organiser des élections démocratiques, le continent a connu une résurgence des changements anticonstitutionnels, de processus électoraux contestés et de crises de gouvernance.

A en croire la même source, ces problèmes menacent la stabilité et sapent les progrès démocratiques réalisés au cours des dernières décennies.

Par conséquent, l'Initiative des Partis Politiques Africains fournit aux gouvernements un cadre permettant de favoriser le dialogue entre les partis politiques, d'encourager les transitions pacifiques et de renforcer les acquis démocratiques.

Il encourage également les partis politiques à adopter une approche continentale de la gouvernance en alignement avec l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA).

Il faut préciser qu’en créant un espace où les acteurs politiques peuvent partager les meilleures pratiques et les stratégies de consolidation démocratique, l'APPI peut jouer un rôle important dans la consolidation de la démocratie en participant à la prévention des conflits électoraux et au renforcement de la stabilité politique sur le continent.

Pour rappel, l’APPI est un programme phare du Centre pour la gouvernance en Afrique (AGC), un groupe de réflexion sur la politique, le plaidoyer et la recherche, dédié au renforcement des systèmes de gouvernance en Afrique.

Basé à Accra, au Ghana, l'AGC collabore avec les décideurs, les dirigeants politiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux pour relever les défis de la gouvernance, conduire les réformes institutionnelles et soutenir la transformation politique et économique plus large de l'Afrique.

En effet, il sert de plateforme stratégique pour faire progresser la gouvernance démocratique, la transformation économique, la coopération politique, le développement institutionnel et réglementaire sur le continent africain, comme indiquée sur la note de l’organisation.

Selon le document, l'AGC complète les efforts de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des gouvernements nationaux en fournissant des informations fondées sur des données probantes.

Grâce à ses initiatives, l’AGC soutient le renforcement des capacités institutionnelles, le développement du leadership et la promotion de la gouvernance réglementaire dans différents secteurs.