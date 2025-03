Afrique: Les femmes africaines en politique - Un Sommet décisif pour l'avenir du leadership féminin

La capitale ghanéenne est sous son beau jour, à l'heure où la place des femmes en politique demeure un enjeu majeur sur le continent africain, le Sommet 2025 sur le Leadership Politique des Femmes en Afrique s'impose comme un rendez-vous incontournable.

Acté pour la date du 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cet événement qui sera organisé par le Centre de Gouvernance Africain d'Accra sera placé sous le thème « Femmes et politique en Afrique : progrès, défis et perspectives ». Il réunira des figures politiques influentes, des experts en gouvernance et des décideurs africains.

Organisé en partenariat avec le Ministère du Genre, des Enfants et de la Protection Sociale du Ghana, ce sommet a pour objectif de favoriser une réflexion stratégique sur les dispositifs à améliorer afin d'assurer une représentation féminine renforcée dans la gouvernance africaine.

Il s'agira notamment de promouvoir des politiques inclusives, de renforcer le plaidoyer pour une plus grande équité politique et d'explorer les meilleures pratiques pour encourager l'accès des femmes aux postes décisionnels.

Des leaders politiques, ministres, parlementaires, militantes et expertes en gouvernance prendront part aux discussions afin de dégager des solutions concrètes en faveur d'un leadership féminin plus influent sur le continent.

Un espace d'échange politique féminin d'une grande envergure

Bien que plusieurs nations africaines aient fait des progrès significatifs en matière de représentation féminine au sein des instances décisionnelles, que ce soit en Afrique centrale, de l'Ouest ou même du nord, pour n'en citer que ceux-là, des défis persistent.

Ces défis, qui se présentent comme une mèche dans une soupe, restent des points focus afin de régler la place de la femme dans l'arène politique.

Pour bon nombre, il s'agit des "stéréotypes de genre". Parmi lesquels on y trouve les barrières culturelles et l'insuffisance du soutien institutionnel comme difficultés à éradiquer. Par ailleurs, ce sommet vise à formuler des recommandations fortes pour surmonter ces manquements et inscrire durablement la voix des femmes dans les processus décisionnels.

En favorisant un dialogue constructif et en mettant en lumière les parcours inspirants de femmes leaders, le Sommet 2025 sur le Leadership Politique des Femmes en Afrique se veut une véritable boussole pour une gouvernance plus inclusive et représentative des réalités du continent.

Il faut noter que le Centre de Gouvernance Africaine (CGA), est un groupe de réflexion sur les politiques, le plaidoyer et la recherche, dédié au renforcement des systèmes de gouvernance à travers l'Afrique. Il sert de plateforme stratégique pour promouvoir la gouvernance démocratique, la transformation économique, la coopération politique, le développement institutionnel et la régulation sur le continent.

Par ailleurs, le CGA collabore avec les décideurs politiques, les leaders politiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux pour relever les défis de gouvernance, conduire des réformes institutionnelles et soutenir l'agenda plus large de transformation politique et économique de l'Afrique.

Il est important de signaler que la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique sont essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durable d'ici 2030. Pour des entités institutionnelles comme ONU Femmes, il est fondamental que la femme développe ses valeurs et sa force en vue d'un avenir prépondérant.