Cameroun: Présidentielle au pays - Les mises en garde de Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale

Au Cameroun, le gouvernement hausse le ton contre les partis politiques qu'il accuse d'entretenir un climat de tension et de peur dans le pays à moins de dix mois de l'élection présidentielle. C'était hier, mardi 4 mars à Yaoundé, lors d'une conférence de presse de Paul Atanga Nji, le ministre de l'Administration territoriale. Le ton était particulièrement véhément.

Une conférence de presse, sur un ton global de mise en garde à l'endroit notamment des leaders politiques de l'opposition engagés à la course à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. « À partir de ce jour, tout désordre, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine, tout cela doit cesser. Ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi », a averti le ministre.

Sans jamais le citer, Paul Atanga Nji s'est particulièrement attardé sur le cas du leader du MRC Maurice Kamto, donc la candidature - à en croire le ministre - ne serait pas acquise, après le boycott par le MRC des élections municipales et législatives de 2020. « On vous donne la possibilité d'aller à une élection et vous dites : moi, je ne pars pas à l'élection. Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans le sommeil et vous vous réveillez subitement pour parler des élections, de quelles élections ? Ceux qui ne peuvent pas prendre part à cette élection présidentielle de 2025, ils vont attendre l'échéance de 2032, le ciel ne va pas tomber... »

Paul Atanga Nji s'est également expliqué sur la compréhension qu'il a de son rôle en tant que tutelle des partis politiques et associations, alors que les critiques fusent sur ses méthodes et ses relations globalement tendues avec ces différents acteurs. « Le chef de l'État a dit : les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le MINAT (ministre de l'administration territoriale, ndlr) prend donc les dispositions pour s'assurer que les élections se tiennent dans le calme et la sérénité. Et les hors la loi n'ont qu'à bien se tenir ».

Un ton résolument à l'offensive qui ne manquera pas de faire réagir