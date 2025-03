Afrique Centrale: Conflit dans l'est de la RDC - Le Canada prend des mesures économiques envers le Rwanda

Le Canada a annoncé lundi 3 mars 2025 des mesures économiques liées à « la participation du Rwanda au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ». Le Rwanda a vivement réagit aux suspensions commerciales canadiennes.

Le Canada ne délivrera plus de licences pour l'exportation de marchandises et de technologies dites contrôlées vers le Rwanda. Il suspend aussi les nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement. Ottawa également ne soutiendra plus ni les activités de développement commercial du secteur privé, ni les missions commerciales officielles. La participation du Rwanda aux futurs évènements organisés au ou par le Rwanda vont également être revus.

Des sanctions qui devraient avoir un impact limité, car les relations économiques entre les deux États sont plutôt modestes. En 2023, le commerce bilatéral économique de marchandises s'élevait à un peu plus de 13,4 millions de dollars. Ottawa importe café, condiments et épices. Le Canada exporte essentiellement du blé, des véhicules et des pièces d'avion vers le Rwanda. Sa compagnie nationale RwandAir exploite quatre avions Bombardier. Les entreprises canadiennes y sont actives surtout dans les secteurs des infrastructures, des services d'ingénierie, des mines et de l'énergie.

Le Canada rejoint un groupe restreint d'États à avoir pris des mesures contre Kigali. Dans un communiqué commun, trois ministères - la ministre des Affaires étrangères, le ministre du Développement international, et la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique canadien, pointent « la violation manifeste par le Rwanda de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC ». Le Canada annonce également 15 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires dans l'Est.

Mardi, le ministère rwandais des Affaires étrangères a réagi dans un communiqué à ces annonces, affirmant que les « mesures contre le Rwanda annoncées par le Canada ne résoudront pas le conflit. [...] Le Canada ne peut pas prétendre saluer les efforts des acteurs régionaux dans le processus de paix quand il fait porter toutes sortes de violations au Rwanda », dit le texte.