Tunisie: Lors du procès de complot, les avocats réclament la présence physique des détenus

Après cinq heures de prise de parole des avocats, la première audience du procès de complot contre la sûreté de l'État a été levée. Dans l'attente d'une date d'une nouvelle audience, les avocats espèrent cette fois que les détenus dans cette affaire pourront être présentés devant le juge physiquement et non pas par visioconférence, faute de quoi ils estiment que le procès n'est pas équitable.

Un moment symbolique et médiatique plus qu'une entrée dans le fond du dossier. Ce mardi, le procès du complot présumé contre la sureté de l'État n'a pas vraiment commencé. Et pour cause, les principaux accusés et détenus dans cette affaire étaient absents.

Devant le tribunal de première instance de Tunis, Youssef Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi, l'un des accusés et détenu dans l'affaire du complot, sort des cinq heures d'audience du procès avec un air mitigé : « C'était la première audience après plus de deux ans d'arrestation, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu de la presse, il y a eu les avocats, les familles. On s'attend à des peines très lourdes malheureusement, surtout qu'il s'agit de la première instance. Mais on garde toujours espoir ».

Une peur des peines lourdes, car même si ce mardi, le réquisitoire et les plaidoiries n'ont pas réellement débuté - les avocats voulant défendre avant tout la présence physique des accusés qui ont refusé de comparaître par visioconférence - beaucoup restent pessimistes sur les suites de ce procès. Dalila Ben Mbarek est avocate de la défense et soeur du détenu Jaouhar Ben Mbarek : « Ils ont laissé la presse rentrée, mais que la presse écrite, pas de caméra, pas d'enregistrement. Nous, on n'attend rien du tribunal, on n'attend rien du juge, le but était que l'opinion publique, nationale et internationale, sache que ces prisonniers sont des prisonniers politiques, ce ne sont pas des criminels. »

Une audience frustrante et cathartique

Pour les avocats de la défense, cette première journée d'audience a donc été à la fois frustrante et cathartique. Frustrante, car les sept détenus dits politiques, n'étaient pas présents à la barre. Cathartique parce que pendant plusieurs heures, le juge a laissé parler les avocats, plus d'une centaine, qui ont tous dénoncé ce qu'ils estiment être une mascarade judiciaire selon leurs mots.

Un dossier d'instruction sans réelles preuves crédibles dudit complot, des témoins dont la crédibilité est remise en cause, et surtout le manque d'une enquête fouillée sur les ramifications de ce supposé complot qui concerne près d'une quarantaine de personnes dont la majorité est en fuite ou à l'étranger.

Si ce mardi, l'ambiance dans la salle d'audience était tendue bien que parfois allégée par l'humour noir et sarcastique de certains avocats, beaucoup attendent une prochaine date pour pouvoir enfin entrer dans le fond de cette affaire, pour lesquelles les accusés encourent des sentences lourdes, voire la peine capitale.