Afrique de l'Ouest: Secteur bancaire - Les défis au coeur des travaux de la FAPBEF

Lomé a accueilli mardi la réunion du Conseil Fédéral de la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers de l'UEMOA (FAPBEF-UEMOA).

Lors de cette session, un hommage appuyé a été rendu au président sortant de l'APBEF-Sénégal, Boccar Sy.

Le Togo prend désormais la relève pour poursuivre les réformes et les initiatives en faveur du secteur bancaire et financier dans l'espace UEMOA, a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola.

Dans un contexte marqué par des défis économiques et financiers croissants, plusieurs points ont été abordés pour assurer le développement et la stabilité du secteur bancaire et financier dans l'UEMOA :

Selon les dernières statistiques communautaires, le marché interbancaire de l'UEMOA connaît une baisse des échanges, avec des taux d'intérêt moyens oscillant entre 6,19% et 6,34%. Parallèlement, les taux appliqués à la clientèle ont amorcé une légère diminution, passant de 7,08% à 6,82% à la fin de 2024.

Cependant, des difficultés persistent quant à l'accessibilité au financement et au coût des ressources, ce qui interpelle la fédération sur la nécessité d'inverser cette tendance.

Malgré la présence de 162 établissements de crédit dans l'UEMOA, l'accès au financement des PME/PMI demeure un défi majeur. Un dispositif de soutien au financement de ces entreprises a été mis en place par les États, la BCEAO, le secteur bancaire et le secteur privé. Toutefois, les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous. La réunion de la FAPBEF-UEMOA constitue ainsi une occasion de réaffirmer l'engagement du secteur bancaire à mieux accompagner les petites entreprises, vitales pour la croissance économique.

La digitalisation des services bancaires est une nécessité incontournable pour l'inclusion financière, la transparence des transactions et la lutte contre la corruption. Malgré les avancées notables dans ce domaine, il est impératif d'accélérer cette transformation afin de renforcer la sécurité des opérations financières et d'améliorer la traçabilité des transactions.

L'efficacité du secteur bancaire repose sur le respect strict des normes réglementaires et prudentielles visant à assurer la stabilité financière. Face aux crises successives et à l'émergence de nouveaux acteurs tels que les fintechs et les télécoms, le secteur bancaire doit se réinventer tout en maintenant un haut niveau de conformité et de sécurité financière.

Le développement économique de la sous-région repose sur un secteur bancaire performant et inclusif. Pour ce faire, une collaboration étroite entre les gouvernements et les banques est indispensable.

Depuis plusieurs années, le Togo mène d'importantes réformes structurelles et sectorielles pour assurer la stabilité macroéconomique, stimuler la croissance et améliorer le climat des affaires. Ce dynamisme a permis au pays de rester résilient face aux chocs économiques mondiaux.

Dans ce cadre, la réunion du Conseil Fédéral de la FAPBEF-UEMOA représente une plateforme essentielle de concertation et d'innovation, permettant aux acteurs du secteur bancaire de partager leurs expériences et de formuler des solutions concrètes pour relever les défis du financement en Afrique de l'Ouest.

La session a rappelé l'importance d'un engagement fort du secteur bancaire et financier pour :

Faciliter l'accès au crédit et soutenir les PME/PMI ;

Accélérer la digitalisation pour renforcer l'inclusion financière ;

Maintenir des normes élevées de conformité et de sécurité financière ;

Collaborer étroitement avec les États pour une finance durable et efficace.

Cette réunion marque ainsi une nouvelle étape dans le développement du secteur bancaire et financier de l'UEMOA, avec le Togo jouant un rôle central dans la mise en oeuvre des réformes et des stratégies pour une économie régionale plus intégrée et prospère.