Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement se tiendront du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, sur le thème : « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ».

Le président du Kenya, William Samoei Ruto à l'ouverture à Nairobi des Assemblées annuelles 2024 de la BAD

Selon un communiqué de presse, ce thème stratégique vise à identifier et exploiter les opportunités offertes par le capital africain - humain, naturel, financier et commercial - comme moteur principal de la transformation structurelle du continent.

Ainsi, les discussions aborderont-elles des aspects transversaux essentiels tels que la transformation numérique, le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance. Cette approche holistique s'inscrit dans la réalisation des Objectifs de développement durable, de l'Accord de Paris sur le climat, de l'Agenda 2063 et des « High-5 » de la Banque.

Les Assemblées annuelles, précise-t-on, sont l'événement le plus important de l'institution. Elles comprennent la 60e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 51e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque.

Selon le communiqué, plus de 3 000 participants sont attendus, notamment plusieurs chefs d'État, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des 81 pays membres de l'institution, des responsables d'institutions financières et de développement, des groupes de réflexion, des ONG, des acteurs du secteur privé, des universitaires et des leaders d'opinion.

Cette année, les Conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement éliront un nouveau président à la tête de l'institution pour les cinq prochaines années.

Le président actuel du Groupe de la Banque, M. Akinwumi A. Adesina, achevant son deuxième et dernier mandat. «Les Assemblées annuelles permettent au Groupe de la Banque - constitué de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigéria - de faire le point, avec les actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Elles constituent un forum unique d'échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements et les autres participants, dont les représentants des médias », renseigne le communiqué.

Outre les réunions statutaires des gouverneurs de la Banque et du Fonds, les Assemblées 2025 seront ponctuées par des événements liés au savoir organisés par la Banque et le pays hôte.