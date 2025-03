Burkina Faso: Montée des couleurs nationales dans les Hauts-Bassins - Les corps constitués renouvellent leur fibre patriotique

La traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales dans les services et institutions de la région des Hauts-Bassins a eu lieu, le mardi 4 mars 2025 à l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. A l'occasion, 350 kits alimentaires ont été remis à des personnes vulnérables.

Comme chaque premier mardi du mois, les corps constitués de la région des Hauts-Bassins, ainsi que divers acteurs de la société civile ont une nouvelle fois réaffirmé leur appartenance à la mère patrie lors de la montée des couleurs nationales, le mardi 4 mars 2025 à l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso.

En entonnant en choeur l'hymne national du Burkina Faso, les participants ont ravivé la fibre patriotique et renouvelé leur esprit d'appartenance à la nation en ce début de mois de mars 2025. Cet acte symbolique rappelle à chacun l'importance de l'engagement citoyen, de la solidarité et de la préservation des valeurs républicaines. Le président de la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, s'est réjoui du choix de la mairie centrale pour cette montée.

« Cette messe du patriotisme et de la citoyenneté est l'occasion pour qu'ensemble nous réaffirmions en coeur et sans l'ombre d'un doute, notre indéfectible attachement au Burkina Faso, notre cher pays », a-t-il déclaré. Quant à la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, elle a salué la disponibilité et l'engagement des corps constitués, mais surtout l'intérêt qu'ils accordent à cette montée des couleurs nationales dans la région.

Selon elle, cette cérémonie est une occasion « précieuse » pour raviver la flamme patriotique entre les membres des corps constitués des Hauts-Bassins. Mariama Konaté a rappelé à l'occasion, les importantes activités qui se sont déroulées pendant le mois de février 2025 dans la région parmi lesquelles le lancement du processus d'élaboration du Plan régional de développement 2025-2029, le 26 février dernier. Ce document stratégique, a dit Mme Konaté, revêt une grande importance pour la région.

Pour ce faire, elle a dit compter sur l'implication de tous pour sa réussite. Dans la dynamique de la cohésion sociale, la première responsable administrative de la région a annoncé un projet dénommé « Entente Sinaguya yiriwa », porté en collaboration avec les régions des Cascades et du Sud-Ouest. Ce projet a pour objectif de promouvoir la parenté à plaisanterie entre les populations. « L'importance de la parenté à plaisanterie n'est plus à démontrer et nous voulons en faire un outil essentiel pour le maintien de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans nos régions », a-t-elle ajouté. La montée des couleurs nationales a été bien plus qu'un simple rituel.

Elle a aussi été l'occasion d'une expression de solidarité. En effet, lors de la cérémonie, l'Association Sabil Relief a remis 350 kits alimentaires aux personnes vulnérables de la cité de Sya. Ces kits sont composés de six kilogrammes (kg) de riz, cinq kilogrammes de petit mil, deux kilogrammes de spaghetti, deux kilogrammes et demi de haricot, un litre d'huile et de deux kilogrammes de sucre. Mariama Konaté a exprimé sa gratitude pour ce geste de l'association qui va soulager, à, ses dires, un tant soit peu ces personnes dans le besoin.