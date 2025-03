Afrique: FESPACO 2025 - Deby Itno salue la participation historique du Tchad

Le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a salué la participation historique du Tchad à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) où son pays était invité d'honneur.

Je voudrais saluer la participation historique du Tchad à la 29e édition du FESPACO, en tant que pays invité d'honneur. Je tiens à renouveler mes remerciements à mon frère, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère du Burkina Faso, pour l'hospitalité dont a bénéficié la délégation tchadienne tout au long de cette manifestation.

Pour la première fois dans l'histoire de notre nation, le Tchad a été représenté par une délégation de près de 300 membres, témoignant ainsi de notre engagement résolu à inscrire notre cinéma et notre patrimoine artistique dans une nouvelle dynamique. C'est le lieu d'adresser mes vives félicitations aux lauréats tchadiens de cette édition : Haikal Zakaria Ben Djibrine, Mawndoe Célestin, Ramada Natitingar, John Mbaiedoum, Ferdinand Mbaissane. Ces distinctions constituent un motif de fierté nationale et une reconnaissance du talent et de la créativité qui caractérisent le cinéma tchadien.

J'exprime également mes sincères félicitations au ministère en charge de la culture ainsi qu'à l'ensemble des cinéastes, réalisateurs, producteurs et artistes tchadiens qui, par leur engagement et leur savoir-faire, ont su porter haut les couleurs du Tchad. Je salue l'implication remarquable des médias tchadiens qui ont assuré une couverture exemplaire de l'événement, permettant ainsi à l'ensemble de la nation de suivre, avec fierté et admiration, cette belle aventure culturelle.

Un hommage appuyé à nos groupes de danses traditionnelles, dont les prestations majestueuses, les chorégraphies inspirées et les tenues emblématiques ont sublimé la richesse de notre patrimoine immatériel, notamment au Village Tchad où nos traditions ont été mises en exergue. Une mention spéciale à notre diaspora au Burkina Faso dont l'engagement et la mobilisation ont grandement contribué au succès de notre délégation tout au long du festival.

Au-delà de son éclat artistique, cette participation d'exception a constitué un puissant vecteur de fraternité et de rapprochement entre nos deux peuples, renforçant les liens historiques et culturels qui nous unissent. Fort de l'expérience acquise lors de cette édition, le Tchad poursuivra avec ambition et détermination à l'édification d'une industrie cinématographique nationale d'excellence, capable de rayonner sur la scène continentale et mondiale. Dès à présent, notre pays doit s'atteler avec méthode, rigueur et vision à la préparation de prochaines éditions, afin d'affirmer, avec éclat, la place du Tchad parmi les grandes nations du cinéma africain.