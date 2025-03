Sénégal: Le collectif «CartograFreeSénégal» redonne une identité aux victimes des violences politiques de ces 3 dernières années

Au Sénégal, le collectif CartograFree Sénégal, composé d'une quarantaine de journalistes, chercheurs et experts en traitement de données, a tenu à mettre un visage et un nom sur les personnes tuées lors des violentes manifestations entre mars 2021 et février 2024.

Sur un site dédié à leur recherche, les membres du collectif exposent l'histoire des victimes et pointent l'âge des victimes ainsi que les régions dont ils étaient originaires.

Alors que le gouvernement actuel compte revenir sur la loi d'amnistie concernant ces événements, l'un des porte-paroles du collectif, Florian Bobin, espère que ce travail servira la justice et les familles endeuillées.

« Notre étude s'est échelonnée sur trois ans, entre mars 2021 et février 2024, explique Florian Bobin au micro de Paul Lorgerie, de la rédaction Afrique. Une séquence à partir de mars 2021 qui est en fait la plus meurtrière qui ait connu le Sénégal post indépendance... et donc au 4e anniversaire de ces événements, en mars 2025, il nous a semblé essentiel de rappeler l'ampleur des violences. Il y a plusieurs tendances lourdes qui en ressortent : le fait qu'une majorité de victimes ont été tuées par balles (51 sur 65), d'autre part la moyenne d'âge des victimes qui est très jeune (26 ans). On constate également un nombre conséquent de morts qui sont survenues dans les régions de Dakar, particulièrement ses banlieues et la région de Ziguinchor.

Ça raconte forcément un rapport au pouvoir : lorsque ces jeunes tombaient et que leurs photos apparaissaient sur les réseaux sociaux, on se rendait compte effectivement qu'il y avait une forme de guerre de classe qui se jouait avec les autorités qui étaient dans des positions privilégiées, qui niaient toutes exactions de la part de la police et en réalité sacrifiaient une partie de leur jeunesse, leur jeunesse précaire ».