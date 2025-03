Afrique: Challenge App Afrique - Les dix finalistes de la 9e édition

Le jury de la neuvième édition du Challenge App Afrique a livré son verdict. Les dix candidatures sélectionnées viennent du Bénin, de Madagascar, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Togo et du Cameroun !

Cette année, la neuvième édition du Challenge App Afrique met à l'honneur le numérique au service de l'or bleu, en se concentrant sur les innovations numériques en lien avec l'eau (accès à l'eau potable, assainissement, préservation des mers et océans, réduction du stress hydrique...).

Parmi les nombreux projets reçus, dix ont été sélectionnés pour poursuivre l'aventure.

Les finalistes sont invités à peaufiner leurs projets afin d'espérer être le grand lauréat d'une dotation de 15 000 euros.

Les projets retenus sont les suivants :

▶ Mamitina Rolando Randriamanarivo (Madagascar)

INOMAWA est une plateforme numérique qui connecte les travailleurs indépendants locaux (porteurs d'eau, plombiers, creuseurs de puits) aux habitants d'une commune pour des services liés à l'eau. Elle facilite la gestion de l'eau tout en créant des opportunités d'emploi au niveau local.

▶ Ahmed Kounta (Sénégal)

H20CONNECTÉE est une plateforme interactive qui permet de localiser en temps réel les points d'eau et d'accéder à des données détaillées sur leur qualité et leur débit. Grâce à des outils d'analyse et de simulation, cette solution aide les acteurs de l'eau à prendre des décisions éclairées et favoriser un développement durable.

▶ Comlan Apollinaire Fabrice Salavi (Bénin)

Robodo est un bateau télécommandé conçu pour nettoyer les eaux polluées en collectant plastiques, métaux et déchets organiques. Il est équipé de capteurs, caméras HD et GPS pour une surveillance en temps réel et un pilotage à distance.

▶ Marie-Esther Muadi (République démocratique du Congo)

AquaConnect Africa est une application visant à résoudre les défis liés à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique. Elle intègre des outils éducatifs, de signalement, et de gestion des ressources en eau accessibles dans plusieurs langues africaines (swahili, lingala, wolof, zoulou).

▶ Joseph Tsongo (République démocratique du Congo)

Jambo-Lab est une plateforme numérique interactive connectant les communautés rurales et populations déplacées en RDC pour améliorer l'accès à l'eau, la gestion des ressources et l'assainissement. Elle mise sur la sensibilisation, la prévision des pénuries et la gestion des crises pour offrir une solution durable et accessible.

▶ Fatoumata Lamarana Diallo (Sénégal)

SEN VIDANGE Solutions optimise l'assainissement urbain en facilitant la mise en relation entre propriétaires de fosses septiques, vidangeurs et autorités. Grâce à la géolocalisation et aux commandes simplifiées, elle réduit les risques de déversement des eaux usées, d'inondations et de maladies hydriques, contribuant ainsi à un environnement plus sain et mieux géré.

▶ Yawo Mawupé Konou (Togo)

CASH WATER est un dispositif permettant aux usagers de prépayer leur consommation d'eau via un système sécurisé et facilement accessible. L'objectif est de faciliter l'accès à l'eau potable tout en promouvant une gestion durable des ressources hydriques.

▶ Babacar Thiaw (Sénégal)

SurfRider est une application participative permettant aux citoyens de signaler les déchets, de suivre la qualité de l'eau et de référencer les pollutions sur le littoral et les rivières. Elle favorise la transparence, l'analyse des données et l'engagement communautaire pour la préservation des écosystèmes aquatiques.

▶ Adja Aminata Cissé Diop (Sénégal)

SOTILMA révolutionne la gestion de l'eau dans l'agriculture et l'industrie avec des solutions intelligentes et automatisées. Cette technologie permet de contrôler et d'optimiser l'irrigation agricole ou la gestion de l'eau d'une installation directement depuis un smartphone, même sans connexion Internet. Conçue pour simplifier le quotidien des utilisateurs, elle contribue également à la réduction du gaspillage d'eau.

▶ Oscar Vib (Cameroun)

PIXYS+ est une application innovante dédiée à la pisciculture au Cameroun. Grâce à la commande vocale en langues locales, l'automatisation des tâches et à un kit mesurant la qualité de l'eau en temps réel, Pixys+ simplifie le travail tout en contribue à une production durable de poissons.

Le jury de cette première sélection est composé de Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI et présentatrice de l'émission « C'est pas du vent » ; Guillame Grallet, journaliste et présentateur de l'émission « Tech 24 » ; Thierry Barbaut, expert en stratégie numérique et développement durable ; Aphrodice Mutangana, Directeur des Partenariats et de la Levée de Fonds chez Digital Africa ; Pierre-Samuel Guedj, expert en communication corporate et RSE et directeur de l'agence de conseil RSE AffectioMutandi ; Pr. Dr. Laila Mandi, experte en sciences de l'eau et de l'environnement ; Camille G. Dansou, ingénieur spécialiste des infrastructures en eau et assainissement ; Malek Semar, entrepreneur, créateur de l'association No Water No US et conférencier international sur les enjeux liés à l'eau et Mohamadou Diallo, fondateur et directeur général de Cio Mag ; Papa Samba Diop, expert en hydraulique urbaine et en assainissement.

« Lancée par RFI et France 24 et ses partenaires Mann+Hummel et VivaTechnology, la neuvième édition du Challenge App Afrique a pour objectif de récompenser les innovations numériques permettant d'améliorer la protection de l'eau en Afrique. »