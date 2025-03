Afrique: Forum world corporation industry en Turquie - La Côte d'Ivoire se distingue par LTE groupe

Le Forum world corporation industry (Wci) 2025, l'un des événements les plus prestigieux dédiés à l'innovation et à la collaboration industrielle à l'échelle mondiale, s'est tenu les 12 et 14 février 2025, à Istanbul. Parmi les participants les plus remarqués, l'entreprise ivoirienne LTE groupe qui s'est distinguée par sa présence dynamique.

Le groupe, acteur dans les secteurs agricole, de l'hydraulique et des services énergétiques, a démontré son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable. Représentée par une délégation de haut niveau dirigée par son Pdg, Lamine Traoré, l'entreprise a profité de cette plateforme internationale pour présenter ses produits et ses services.

« Le monde fait face à des enjeux sans précédent, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la durabilité de l'agriculture ainsi que de la nécessité d'innover dans l'industrie et les services. Nous sommes fiers de contribuer à ces efforts en partageant notre expertise et en travaillant main dans la main avec nos partenaires internationaux », a déclaré Lamine Traoré au cours de ces assises.

En marge du forum, Lamine Traoré et ses collaborateurs ont visité les unités de production des entreprises de leurs partenaires à Konya. Il s'agit, entre autres, des usines Onta et Triplantis qui sont respectivement spécialisées dans la production de pulvérisateurs agricoles et de systèmes d'irrigation.