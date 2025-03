Sénégal: Mise en oeuvre du Promoged - Le gouvernement accélère les travaux

Le gouvernement sénégalais poursuit son engagement pour la modernisation de la gestion des déchets à travers le Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l'Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED).

Récemment, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, MMoussa Bala Fofana, a visité les sites du projet pour faire un point sur l'avancement des travaux et présider une séance de travail avec l'équipe technique du PROMOGED, en présence de ses conseillers techniques.

Cette rencontre a permis de discuter des grandes priorités du projet, tant sur le plan de la réalisation des infrastructures que sur les réformes nécessaires pour la modernisation et la durabilité du secteur des déchets au Sénégal. L'accent a été mis sur l'importance de l'articulation de ces actions avec les objectifs du nouveau Référentiel des politiques publiques du pays. Le ministre a souligné que «le projet ne se limite pas à la construction d'infrastructures, mais qu'il constitue également une étape fondamentale pour la transformation du secteur des déchets à l'échelle nationale.»

La deuxième étape de cette visite a été consacrée à la décharge de Mbeubeuss, l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. L'objectif de la réhabilitation est de transformer cet espace en un lieu plus respectueux de l'environnement et plus bénéfique pour les populations locales. Les travaux en cours prévoient notamment la création d'un parc urbain pour la population ainsi qu'un centre de tri et de transfert des déchets, dans le but de mieux gérer et valoriser les déchets produits dans la région de Dakar.

Ce projet s'inscrit dans une démarche globale visant à améliorer la gestion des déchets, mais aussi à développer de nouvelles infrastructures adaptées à la gestion moderne des déchets solides. La décharge de Mbeubeuss, qui était longtemps synonyme de nuisances et de risques sanitaires, devrait ainsi devenir un exemple de réhabilitation réussie.

LE CENTRE INTEGRE DE VALORISATION DES DECHETS A BAMBILOR

La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à Bambilor, où doit être implanté le Centre Intégré de Valorisation des Déchets (CIVD). Ce centre fait partie du nouveau schéma de gestion des déchets de la capitale sénégalaise et représente un levier important pour la gestion durable des déchets dans la région de Dakar.

Le CIVD aura pour mission de collecter, trier, recycler et valoriser les déchets de manière plus efficace, dans une logique de développement durable. Il constitue également une opportunité économique pour la localité, notamment à travers la création de nouveaux emplois et le développement de filières de valorisation des déchets, contribuant ainsi à l'économie circulaire du pays.

Cette série de visites et de travaux témoigne de l'engagement fort du gouvernement sénégalais et de ses partenaires pour moderniser la gestion des déchets dans le pays. Le PROMOGED est une initiative ambitieuse qui vise à mettre en place des infrastructures modernes, mais aussi à réformer en profondeur le secteur des déchets solides pour en faire un moteur de développement économique et social.

Grâce à ce projet, le Sénégal fait un pas important vers une gestion plus durable de ses déchets, tout en améliorant les conditions de vie des populations et en contribuant à la préservation de l'environnement.