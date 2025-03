Sénégal: Fgts/b sur les concertations nationales tripartites - « Notre entité reste victime de l'arbitraire de l'Administration du Travail »

Les acteurs de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B) sont revenus hier, mardi 4 mars lors d'un point de presse à Dakar sur les perspectives de la FGTS-B à l'issue des concertations nationales tripartites et de leur tournée nationale.

Selon les camarades de Mballo Dia Thiam, leur entité reste victime de l'arbitraire de l'Administration du Travail et des manoeuvres souterraines de quelques centrales. Toutefois, ils se sont félicités de la prise de parole qui leur est accordé lors des concertations nationales tripartites.

La Fgts/B, classée parmi les centrales les plus représentatives du Sénégal lors des dernières élections, n'a toujours pourtant pas eu de quitus pour prendre part à la table des négociations entre Etat et centrales syndicales. Depuis plus d'une année, la Fgts/B est émaillée de bisbilles entre deux groupes qui revendiquent la paternité ou la légitimité de la diriger. Une situation qui l'éloigne de plus en plus de son objectif de mieux défendre les causes des travailleurs devant le gouvernement.

Hier, mardi 4 mars, les acteurs ont dénoncé cet état de fait qui perdure. Selon les camarades de Mballo Dia Thiam, devant l'inertie du gouvernement qui refuse de « couper la poire en deux », ils vont réclamer leur légitimité et demander au gouvernement de leur remettre leur quitus afin d'occuper leur place aux côtés des autres centrales syndicales.

« Un prétendu conflit créé par des imposteurs et savamment entretenu par certains individus, a empêche notre centrale de mieux jouer son rôle dans la 3ème voie, conformément à notre nouvelle orientation et de jouir des droits de représentation acquis de haute lutte avec une progression sans précédent passant de 5.5 à 10.20% des suffrages lors des élections de représentativité de centrales syndicales.

Sous ce rapport, la Fgts/B engage solennellement le ministère de l'intérieur à la délivrance de son récépissé dont la demande accompagnée de tous les documents requis suivie de l'enquête a été déposée depuis le 02 juin 2024 à l'issue de son 1er congrès ordinaire du 20 avril 2024 soit 23 ans après sa naissance » a fait savoir Mbaye Sow porte-parole du jour.

Et de se réjouir d'accueillir dans une large coalition les centrales syndicales dont l'Union des Travailleurs du Sénégal (Uts); l'Union Nationale des Travailleurs Démocratiques (Untd); la Coordination des Forces Sociales (Cfs); la Coordination Démocratique des Travailleurs du Sénégal / Force Changement (Cdts/FC); la Confédération Nationale des Travailleurs Libres du Sénégal (Cntls); la Confédération Nationale des Syndicats Professionnels du Sénégal (Cnsps). Les acteurs ont aussi condamné « le parti pris démagogique du Président du Haut Conseil du Dialogue Social (Mamadou Lamine Diante, Ndlr) dans sa tentative d'isolement de notre centrale, révélation de la dernière compétition ».

Revenant sur les concertations nationales tripartites, la Fgts/B a salué cette initiative du Gouvernement rencontre tripartite malgré son caractère tardif. « Quel qu'en soit par ailleurs le justificatif, la FGTS/B magnifie son caractère inclusif et surtout sa quête d'une paix sociale durable, seul gage de développement » a fait dire Mbaye Sow.