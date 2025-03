Tunisie: Théâtre National Tunisien - Une nouvelle dynamique

Le Théâtre national tunisien, nouvellement réhabilité, accorde une grande importance au volet événementiel. Selon Moez M'rabet, son directeur, «c'est, en quelque sorte, la clé magique quand on veut parler de public, de rayonnement, d'ouverture sur de nouveaux publics et de faire connaître de nouvelles expériences théâtrales».

La programmation du TNT de ce mois de Ramadan consiste en l'organisation de deux manifestations : la première, «Tajaliyet Halfaouine» (14-18 mars 2025) sur la place de Halfaouine. Il s'agit d'un événement pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, arts de la rue, cinéma, composé de soirées avec deux programmes et un spectacle de théâtre de rue. Evénement où les élèves de l'école de l'acteur sont impliqués.

Le deuxième événement, qui coïncide avec le mois de Ramadan, est : «Tunis théâtre du monde» qui en est à sa troisième édition et se déroule à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre (20-27 mars 2025). «C'est une manifestation à dimension internationale, le théâtre tunisien est présent avec des productions marquantes et récentes», indique le directeur du TNT. Le Centre dramatique du Kef sera présent ainsi que les sociétés de productions privées, le TNT participera avec un spectacle. Les pays étrangers participants sont l'Italie, l'Espagne et un pays africain. La clôture se fera avec la célébration de la Journée mondiale du théâtre.

Le troisième événement est le festival national du théâtre tunisien : «Les saisons de la création» (7-14 novembre 2025). Un festival compétitif avec une compétition et des prix conséquents grâce au soutien de la Faba (Fondation Abdelwaheb Ben Ayed). Au programme, 15 spectacles qui ouvrent la saison théâtrale tunisienne et donnent une visibilité sur le théâtre tunisien avec l'organisation d'un colloque, des rencontres et des débats. L'édition 2025 sera ouverte sur les régions. «Après avoir pris nos repères, on essaie d'atteindre les régions. Notre feuille de route vise le théâtre et le jeune public. On veut créer un festival international qui sera un rendez-vous annuel pour promouvoir la création pour enfants, et ce, en partenariat avec le ministère de l'Education, le ministère de l'Enseignement supérieur et les associations pour que le théâtre soit plus présent dans les régions. On lance la première édition en automne prochain», révèle Moez M'rabet.

Toujours dans le volet programmation, le TNT tend à encourager la dynamique artistique et théâtrale au niveau de la production et de la diffusion. En 2024, la production s'est élevée à sept pièces et deux pièces en diffusion. En tout, neuf pièces de différentes générations et sensibilités théâtrales. Cette année, quatre nouvelles productions sont prévues : «A Vitam» de Leila Toubel déjà programmée au 4e Art et une création de Wafa Taboubi en cours, Nizar Saïdi travaille avec les ressortissants de l'école de l'acteur et Assem Touhami.

Sans compter les partenariats à l'international, un volet sur lequel le TNT travaille intensément, dont un projet avec Bologne et le soutien du Centre culturel italien. Il s'agit de la pièce «Frontières» présentée aux JTC auxquelles ont participé des acteurs italiens et tunisiens et une autre coproduction TNT et le Théâtre national croate «Fi Baten el Hout», dont la première sera donnée les 3 et 4 mars 2026 en Croatie. Au niveau de la diffusion, le TNT est présent dans les régions comme les 24h00 de théâtre au Kef, Siliana, Massarat à Mahdia. Récemment, il a participé au festival du théâtre d'El Fajr (Iran) et bientôt la pièce «Danse céleste» fera l'ouverture du festival du théâtre de Casablanca.

Une formation pointue

Sur le plan de la formation, le TNT prend en considération tout le passé du TNT et essaie de capitaliser l'expérience structurante qui a marqué les 40 ans passés. Le projet déjà entamé consiste à réformer l'école de l'acteur. Cette école a un rôle important à jouer sur la scène théâtrale tunisienne. Selon Moez M'rabet, « son rôle est de s'ouvrir sur toutes les pratiques qui existent dans le monde en faisant évoluer le cursus de formation de façon à ce que les élèves se retrouvent plus à l'aise dans la profession avec des acquis plus larges et plus diversifiés».

La Réforme porte sur une école pratique des métiers du théâtre. Une école nationale des arts et des techniques de la scène avec une spécialité l'école de l'acteur, une école du cirque avec la collaboration du Centre national du cirque de Châlons ( France ). Le cursus est de deux ans, très intense et est couronné par un projet professionnel. Une quinzaine d'étudiants sont concernés par cette formation. Pour ce faire, une salle de scénographie a été ouverte pour accueillir des spécialités comme la danse, le cirque et le théâtre, créant de la sorte une synergie entre ces arts scéniques et performatifs. Le théâtre a besoin de renouveler ses esthétiques.

Rénovation des espaces

Dans une perspective de renforcer les infrastructures culturelles et valoriser le patrimoine théâtral tunisien, le TNT avec le soutien de la Faba a procédé à la restauration et la réhabilitation du Palais Halfaouine anciennement Palais de Mustapha Khaznadar, et ce, dans l'ojectif de dynamiser la vie culturelle de Halfaouine. Le Hall d'Honneur relie les différents espaces du Palais qui accueille une exposition retraçant l'histoire du théâtre tunisien à travers des costumes de scène et une autre exposition permanente de photographies illustrant les productions majeures et les figures emblématiques du théâtre.

Les travaux de réhabilitation, qui ont duré deux ans, ont également permis la création d'une salle de scénographie, d'une bibliothèque spécialisée et la rénovation de la salle supérieure, destinée aux cours et répétitions. La salle "Bernard Turin" a été améliorée pour accueillir des formations et des spectacles ainsi que les salles Aly Ben Ayed et Habiba M'sika dédiées également à la formation, et le hall commun à l'étage supérieur Habib Masrouki. Les travaux ont donc touché tous les espaces, y compris la façade extérieure.

La salle le 4e Art a bénéficié récemment de travaux à l'étage qui comporte une bibliothèque spécialisée en théâtre et arts du spectacle ouverte au public. La première du genre dans le monde arabe et en Afrique. Il y a aussi une nouvelle galerie d'exposition dédiée aux artistes photographes et d'arts visuels et des espaces de rencontres, de débats, d'ateliers, de performances sont conçus pour accueillir le public. Il est prévu également une salle polyvalente de répétition et de programmation.