Afrique du Nord: Le CODESA lance son nouveau site web conçu pour documenter les violations du Maroc au Sahara Occidental

Laayoune occupee — Le Collectif des défenseurs des droits de l'Homme au Sahara occidental (CODESA) a annoncé le lancement de son nouveau site web conçu pour documenter et diffuser les crimes et violations perpétrés par l'occupant marocain à l'encontre du peuple sahraoui.

Elaboré en quatre langues (arabe, anglais, espagnol et français) le site permet aux utilisateurs d'accéder aux informations avec "précision et fiabilité, en se basant sur les publications de l'organisation, référencées selon le droit international humanitaire, tenant compte du statut juridique international du Sahara Occidental, inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires à décoloniser", a précisé le CODESA dans un communiqué lundi.

Le site se décline en plusieurs rubriques dont la rubrique déclarations et communiqués qui traite des violations signalées par l'organisation, ciblant les civils, défenseurs des droits humains, blogueurs et prisonniers politiques sahraouis et la rubrique médias qui diffuse des images et vidéos documentant les crimes et violations perpétrés au Sahara Occidental.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de "l'application de la recommandation de son premier congrès national interdit, visant à contribuer à briser le blocus militaire et médiatique imposé sur le territoire du Sahara Occidental, tout en documentant et dénonçant les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violations graves des droits humains perpétrés par la force d'occupation marocaine à l'encontre des civils sahraouis", ajoute la même source.

Le nouveau site web du CODESA s'inscrit également dans le cadre de "sa stratégie de soutien aux droits des peuples à l'autodétermination, en poursuivant ses efforts pour influencer la communauté internationale afin d'assurer une protection effective des civils sahraouis, la promotion et la diffusion des valeurs et principes des droits humains, à travers l'éducation et la sensibilisation".

Il s'agit, en outre, de "la préservation et la transmission de la mémoire collective sahraouie, en tant que partie intégrante du patrimoine culturel et historique du peuple sahraoui".

Le site représente une "avancée majeure" dans la diffusion et la sensibilisation à la question du Sahara Occidental, et constitue un "outil clé pour améliorer l'accès à l'information, approfondir la connaissance de la situation des droits humains dans le territoire occupé, et renforcer les liens avec les organisations œuvrant pour la défense des droits humains, en accord avec l'engagement de CODESA pour la promotion des droits humains dans leur dimension universelle et globale", conclut le communiqué.